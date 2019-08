Wielkogabarytowy zbiór słomy

Dobrze rozdrobniona słoma to świetny sposób na nawożenie ziemi uprawnej. Rolnicy bardzo często zastanawiają się nad jej odpowiednim zbiorem oraz późniejszą sprzedażą. W jaki sposób wykorzystać innowacyjne rozwiązania w prasach wielkogabarytowych, aby zbiór przebiegał bez zakłóceń?

Słoma w gospodarstwach może być wykorzystywana jako materiał do produkcji obornika lub surowiec na ściółkę. W przypadku zwierząt może posłużyć również jako pasza. Do tego należy pamiętać, że słoma to często podstawowy nawóz organiczny, a co za tym idzie, istotny rezerwuar wody. Producenci maszyn rolniczych pracują intensywnie nad rozwiązaniami w prasach, które pomogą na jej odpowiedni zbiór. Oto kilka takich rozwiązań.

Podbieracz krzywkowy

– Szeroki podbieracz krzywkowy (2,35m) zapewnia pobieranie materiału bez strat nawet w nierównych i nieregularnych pokosach – mówi Paweł Baurycza z CLAAS Polska. – Atut takiego rozwiązania to duży zakres regulacji wysokości pracy, przez co można dostosować maszynę do każdych warunków polowych. Skrętne koła podbieracza chronią go przed kontaktem z podłożem zapewniając bezpieczeństwo pracy. Z kolei podwójny dociskacz rolkowy zwiększa wydajność podbieracza, który odciążany jest dzięki akumulatorom ciśnieniowym – dodaje.

Rotor

Rotor to rozwiązanie optymalne do zbioru każdego plonu. Rolnicy mają do wyboru kilka opcji. Pierwszą z nich jest rotor podający bez zespołu tnącego. Równy przepływ oraz aktywny transport słomy do komory wstępnej sprawia, że tworzą się równomiernie ukształtowane baloty o wysokim stopniu zgniotu i gładkich krawędziach. Wysoka masa własna rotora zapewnia wysoką bezwładność, redukując skoki obciążenia na wale WOM ciągnika w trakcie zbioru dużych i nierównych pokosów.

Drugi wybór to rotor tnący z 25-cioma nożami z grupowym włączeniem ich oraz wysuwaną szufladą nożową. Rozwiązanie to pozwala na 18 000 cięć na minutę, umożliwiając cięcie na fragmenty o długości 45 mm. Indywidualne zabezpieczenie noży chroni je przed uszkodzeniami w momencie uderzenia ciał obcych. W przypadku zatoru rotora, prasa jest wyposażona w opuszczaną podłogę i noże. Gdy zator zostanie usunięty i ponownie zostanie włączony napęd WOM, noże i podłoga podniesie się do góry.

Trzecia opcja to rotor tnący z 51 nożami z grupowym włączaniem noży i wysuwaną szufladą nożową. – Dzięki niemu możliwe jest uzyskanie idealnej jakościowo ściółki. Łatwe rozluźnianie, wyższa chłonność ściółki, lepsza zdrowotność zwierząt, to główne atuty tego rozwiązania – mówi przedstawiciel CLAAS.

Komora wstępna

Zależnie od właściwości zbieranego materiału i wielkości pokosu, zgarniacz komory wstępnej gromadzi materiał i podaje pod tłok prasy. Dzięki temu zawsze można pracować maszyną z optymalną wydajnością. Nie ma znaczenia, jakie pokosy czy warunki zbioru spotka się na polu, gdyż ustawiana i załączana hydraulicznie komora wstępna wyreguluje wszystko, co w danej chwili jest potrzebne.

Aparaty wiążące

– Przy okazji tej innowacji warto wspomnieć, że niemal już legendarny palec supłacza był w 1921 roku pierwszym patentem marki CLAAS. Obecnie wyprodukowano ich już milion sztuk. Od tego czasu rozwiązanie to było stale rozwijane. Finalny efekt odpowiada zapotrzebowaniu rolników na jeszcze większą pewność wiązania, również przy stale wzrastających wartościach ciśnienia prasowania. Gwarantuje to bezpieczeństwo działania w przypadku każdego sznurka i we wszystkich warunkach – dodaje Paweł Baurycza.

Dzięki zastosowaniu aparatów wiążących własnej konstrukcji, możliwe jest uzyskanie odpowiedniej szybkości, precyzji oraz niezawodności. Supłacze nie pozostawiają resztek sznurka, które są szkodliwe dla zwierząt i niepożądane w procesie produkcji energii. Napędzany hydraulicznie system z aktywnym, stałym strumieniem powietrza o prędkości 140 km/h i rozdzielaczami, skutecznie chroni je przed zanieczyszczeniem.

Automatyczna regulacja ciśnienia prasowania

Jej zastosowanie daje absolutną pewność wiązania. Oprócz czujników na supłaczach nadzorujących naprężenie sznurka, czujniki mierzą też siły ugięcia ramy maszyny w przedniej części. System automatycznie reguluje ciśnienie prasowania, dzięki czemu prasa może pracować aż do granic możliwości bez zrywania sznurka. Jeśli jednak do tego dojdzie, rolnik od razu otrzymuje komunikat na pulpicie obsługowym. W przypadku, gdy konieczne będzie założenie nowego sznurka, czujniki na supłaczach zarejestrują to i pokażą odpowiednią informację w terminalu.

Komora prasowania

W jaki sposób sprasować więcej masy? Odpowiedzią jest tutaj geometria kanału prasowania. Zmieniając jego kształt, producent może uzyskać lepszy kształt balotów i ich większą gęstość. Maszyna może wówczas sprasować więcej kilogramów na metr sześcienny i uzyskać wyższe wydajności tonażowe na godzinę. Poszerzenie kanału prasowania na jego końcu zapewnia balotom przestrzeń do odprężenia na całej długości i powolnego rozłożenia naciągu na cały sznurek. Ryzyko zerwania sznurka zostaje zredukowane do minimum.

Przygotowanie maszyny i wsparcie serwisowe

Rynek nowych wielkogabarytowych pras kostkujących jest bardzo mały, co powoduje że niewielu Dealerów maszyn rolniczych posiada doświadczenie w przygotowaniu i regulacji prasy oraz jej obsłudze serwisowej. W przypadku takich maszyn, wydajność i szybkość zbioru jest bardzo ważna ze względu na pogodę i rozpoczęcie uprawy pola po zbiorze. Dlatego przerwy w pracy mogą spowodować znaczne straty.

Dealerzy CLAAS oferują wielkogabarytowe prasy zwijające od 10 lat –początku powstania sieci dealerskie CLAAS Polska. Dlatego dokładna znajomość ustawień i regulacji maszyn jest wyróżniająca w branży- dodaje Paweł Baurycza.

Materiały prasowe CLAAS