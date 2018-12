Ważne dla producentów tytoniu

15 grudnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. 2017 poz. 2216), na mocy której Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) zobowiązany jest do monitorowania oraz nadzorowania krajowej uprawy tytoniu oraz produkcji i obrotu surowcem tytoniowym.

Warunkiem prowadzenia przez producenta rolnego działalności w zakresie uprawy tytoniu, produkcji lub zbytu surowca tytoniowego jest uzyskanie wpisu do Rejestru producentów surowca tytoniowego, prowadzonego przez Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres producenta rolnego.

Wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego zostanie dokonany na wniosek producenta. Producent surowca tytoniowego, który w dniu wejścia w życie ustawy uprawia, produkuje lub zbywa surowiec tytoniowy składa do Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR wniosek o wpis do Rejestru producentów surowca tytoniowego, w terminie 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 15 maja 2018 r., na formularzu udostępnionym na stronie internetowej KOWR.

Ustawa nakłada również na producenta surowca tytoniowego obowiązek przekazywania Dyrektorowi Oddziału Terenowego KOWR rocznej informacji dotyczącej m.in.: powierzchni uprawy poszczególnych grup odmian tytoniu, masy surowca tytoniowego objętego umowami, szacunkowej masy surowca tytoniowego, która zostanie wyprodukowana, masy surowca tytoniowego dostarczonego nabywcy w podziale na zawarte umowy, stanu magazynowego, zawartych umów zbycia surowca tytoniowego.

Na nabywców surowca tytoniowego ustawa nakłada obowiązek przekazywania Dyrektorowi Generalnemu KOWR informacji o masie suszu tytoniowego, pochodzącego z poprzedniego roku zbiorów, skupionego od producentów surowca tytoniowego.

Źródło: KOWR