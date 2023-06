W środę spadki cen zbóż i oleistych na giełdach. Najbardziej stracił rzepak

Środa upłynęła pod znakiem spadków cen zbóż i rzepaku na paryskim Matifie. Najbardziej stracił rzepak, którego cena spadła o 8,5 EUR/t do 421 EUR/t.

– Refinitiv Commodities Research pozostawia prognozę produkcji rzepaku w UE na poziomie 20,4 mln ton. Było to uzasadnione faktem, że trend suszy ma się odwrócić w najbliższych tygodniach. Wyższe temperatury i dodatkowe opady byłyby korzystne dla roślin w późnej fazie rozwoju i potencjalnie poprawiłyby potencjał plonowania – informuje serwis Kaack.

Cena pszenicy spadła wczoraj o 2,25 EUR do 228 EUR/t, zaś na CBoT lipcowy kontrakt futures stracił 11 ct do 616,75 ct/bu (212 EUR/t). Refinitiv Commodities Research obniżyła prognozę zbiorów pszenicy w Unii Europejskiej o 800 tys. ton do 130,4 mln ton, co jest wynikiem suszy w wielu regionach, choć na południu kontynentu opadów jest coraz więcej.

– Według Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy awaria zapory w Nowej Kachowce może spowodować, że 500 000 hektarów gruntów ornych pozostanie bez nawadniania . Katastrofa sparaliżowała już 31 systemów irygacyjnych w trzech południowych prowincjach Ukrainy – informuje Kaack.

Pomimo niezbyt korzystnych prognoz inwestorzy finansowi zwiększyli udział krótkich pozycji netto na giełdzie w Paryżu, grają więc na spadki cen.

Ze względu na prognozowane opady deszczu, szczególnie w południowej Europie, spadłą cena kukurydzy – o 1,25 EUR/t do 224,75 EUR/t. Na CBoT cena spadła o 3,75 ct do 644,25 ct/buszel.

Źródło: Kaack