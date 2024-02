W sieci krąży lista Kołodziejczaka – lista importerów zbóż z Ukrainy

Dziś rano do naszej redakcji trafiła tzw. lista Kołodziejczaka, czyli lista importerów, zarówno przedsiębiorstw jak i podmiotów prywatnych, zbóż z Ukrainy.

Na liście znajduje się 541 przedsiębiorstw, które zaimportowały zboża o łącznej wartości ponad 5,587 696 mld zł oraz 15 podmiotów prywatnych. Wg listy 13. największych importerów sprowadziło zboża z Ukrainy o wartości przekraczającej 100 mln zł każdy. Zajmujące pierwszą lokatę przedsiębiorstwo zaimportowało zboża o wartości ponad 561 mln zł, drugie – prawie 497 mln zł, zaś trzecie prawie 370 mln zł. Obecnie pracujemy nad sprawdzeniem autentyczności tzw. listy Kołodziejczaka.

Lista importerów zbóż z Ukrainy to temat gorący od wielu miesięcy; o publikacji takowej mówił już ówczesny minister rolnictwa Robert Telus; ostatecznie za jego kadencji do publikacji nie doszło. Zrobiła to jego następczyni na ministerialnym stanowisku Anna Gembicka, choć “jej” lista przyniosła wiele nieporozumień; nie zawierała żadnych szczegółowych informacji jak choćby wolumeny czy wartości importu dla poszczególnych podmiotów. Zdaje się jednak, że jesteśmy coraz bliżej poznania listy dość szczegółowej i wreszcie obrazującej udział poszczególnych podmiotów w imporcie zbóż z Ukrainy.