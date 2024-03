Niech się ktoś opamięta! – apelowali rolnicy, blokując Wrocław (video)

Rolnicy po raz kolejny przypomnieli wczoraj o swoich postulatach i żądaniach. Ich maszyny otoczyły wiele miast, w tym Wrocław. Od samego rana rolnicy w ponad 550 lokalizacjach w całej Polsce wyjechali na ulicę. Po raz kolejny postanowili pokazać, że ich dzisiejsze problemy to tak naprawdę problemy nas wszystkich w niedalekiej przyszłości.

Drogi, skrzyżowania i ronda zapełniły się oflagowanymi ciągnikami i kombajnami. Niektóre z nich przyjechały na protest prosto z pola, bo “to czas na pracę, a nie protesty, ale musimy pokazać, że jesteśmy silni i zjednoczeni. Dlatego tu jesteśmy” – jak mówi jeden z uczestników dzisiejszej blokady.

Mimo zakazu władz miasta kilka ciągników krążyło od rana po Wrocławiu, jednak główne siły protestujących skupiły się na drogach wjazdowych do dolnośląskiej metropolii. Miejscem szczególnie wrażliwym były Bielany Wrocławskie, gdzie przebiega autostrada A4 – główny węzeł komunikacyjny miasta. Zgromadziło się tu kilkadziesiąt ciągników, kombajnów i maszyn rolniczych. Stały po obu stronach dwupasmowej drogi wjazdowej do miasta, ale nie przekraczając jego granicy administracyjnej.

Protest dolnośląskich rolników, bo zjechali się tu z całej okolicy, przebiegał bardzo spokojnie. Maszyny stały rzędem tylko na jednym pasie, pozostawiając drugi do swobodnego ruchu. Kierowcy wyjeżdżający i wjeżdżający do stolicy Dolnego Śląska ostrożnie mijali stojące równo maszyny, często pozdrawiając protestujących. Całość protestu przebiegała spokojnie, choć w godzinach popołudniowych zaczęły się tworzyć poważne korki. Protest będziemy kontynuować do skutecznego rozwiązania naszych postulatów – mówią protestujący rolnicy.