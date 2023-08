Valtra podczas wystawy Aro Show 2023

Podczas tegorocznej edycji wystawy Agro Show firma Valtra pokaże gościom ciągniki o mocach od 105 do 305 KM, czyli serie G, N, T oraz Q. Wspominane modele wyposażone będą przez studio Unlimited, które w tym roku obchodzi swoje 10-lecie.

Poza bogato wyposażonymi ciągnikami rolniczymi, pokazany zostanie również ciągnik Valtra przygotowany do zadań leśnych. Wzorem ubiegłego roku, planowana jest także kontynuacja szkoleń dotyczących rozwiązań inteligentnego rolnictwa Valtra.

Dodatkowo ciągniki Valtra dostępne będą na stoisku autoryzowanego partnera handlowego, firmy Agravis Technik Polska.

Seria G o zakresie mocy 105-135 KM, reprezentuje zwinne, wszechstronne ciągniki kompaktowych rozmiarów (wysokość maksymalna 2,8 m, masa 5 ton). Idealne do obsługi ładowacza czołowego. Wyposażone są w rewolucyjną przekładnię Powershift z sześcioma przełożeniami zapewniającą doskonały dobór prędkości, a także oszczędzającą paliwo automatykę Valtra, obejmującą takie funkcje jak automatyczna zmiana przełożeń na podstawie prędkości AUTO1, Hill Hold oraz hamowanie silnikiem. Seria G to również najmniejsze modele Valtra z amortyzowaną przednią osią i możliwością rolnictwa precyzyjnego, wykorzystywane np. w rozsiewaczach i opryskiwaczach

Seria N, czyli ciągniki o mocy 135-201KM. Wyposażone są w 4-cylindrowy Silnik SISU spełniający normę emisji spalin Stage V o pojemności 4,9l, który zapewnia niezawodną moc. Posiadają m.in. funkcje Start Boost i Superstart, ułatwiające ruszanie pod dużym obciążeniem. Można je łatwo dostosować z poziomu dużego, czytelnego wyświetlacza na słupku A. Ten ergonomicznie umieszczony ekran jest standardowo dostępny we wszystkich modelach. Wyświetla on wymagane informacje o ciągniku, umożliwia sterowanie kluczowymi ustawieniami i pomaga monitorować wydajność maszyny. Wszystkimi ustawieniami można łatwo sterować za pomocą pokrętła (obrotowego pierścienia) i dwóch przycisków znajdujących się przy kierownicy. Seria N prezentowana podczas targów Agro Show wyposażona będzie w funkcję Precision Lift&Load, ułatwiającą pracę z ładowaczem czołowym oraz zwiększającą precyzję wykonywania zadań.

Seria T obejmuje ciągniki o mocy 155-271 KM. 6-cylindrowe maszyny, których kluczowymi cechami są komfort, ergonomia i łatwość obsług. Podobnie jak seria N wyposażone są w wyświetlacz na słupku A. Sześciocylindrowy silnik AGCO Power z wysokim momentem obrotowym przy niskich obrotach silnika zapewnia trwałość, wydajność i moc, dzięki którym użytkownik będzie w stanie sprostać każdemu zadaniu. Silniki Stage V charakteryzują się hydrauliczną regulacją luzów zaworowych i 600-godzinnym okresem międzyprzeglądowym, co przekłada się na niższe koszty serwisu i dłuższą żywotność. Dodatkowo, w ciągnikach serii T operator może cieszyć się wyjątkowym komfortem dzięki dużej, wygodnej kabinie zapewniającej doskonałą widoczność, świetnemu zawieszeniu i wielokrotnie nagradzanemu interfejsowi użytkownika SmartTouch.

Seria Q dysponuje mocą od 230 do 305 KM i plasuje się pomiędzy seriami T oraz S. Seria Q jest łatwą w obsłudze, wyposażoną w inteligentne funkcje maszyną stworzoną dla profesjonalnych użytkowników. Niezawodny silnik AGCO Power o pojemności 7,4 litra ma największą pojemność skokową na rynku ciągników tej wielkości, co zapewnia niezawodność i oszczędność paliwa. Maksymalna moc jest dostępna od bardzo niskich prędkości obrotowych silnika wynoszących 1850 obr/min, a maksymalny moment obrotowy utrzymuje się na stałym poziomie w zakresie od 1000 do 1500 obr/min. Silnik o długim skoku tłoka z łatwością generuje wysoką moc i moment obrotowy dostępny w serii Q. Zasada EcoPower została zastosowana w całej gamie serii Q, dodatkowo zmniejszając zużycie paliwa. Maksymalna prędkość jazdy osiągana jest już przy 1500 obr./min. Seria Q wyposażona jest w przekładnię AGCO CVT, która jest łatwa w obsłudze oraz należy do czołowych przekładni w branży. Aby utrzymać najniższe zużycie paliwa, elektroniczny układ zarządzania przekładnią serii Q automatycznie dobiera najniższe możliwe obroty silnika do wykonywanej pracy i odpowiednio rozdziela moc do układu hydraulicznego, WOM lub przekładni.

Rozwiązania prezentowane i objaśniane podczas szkoleń z zakresu inteligentnego rolnictwa, obejmą między innymi:

Funkcję SmartTurn, korzystającą z automatyki pracy na uwrociach Auto U-Pilot i automatycznego prowadzenia ciągnika Valtra Guide, dopełniając automatyzację pracy polowej poprzez wykonywanie samodzielnych manewrów ciągnikiem na uwrociach.

korzystającą z automatyki pracy na uwrociach Auto U-Pilot i automatycznego prowadzenia ciągnika Valtra Guide, dopełniając automatyzację pracy polowej poprzez wykonywanie samodzielnych manewrów ciągnikiem na uwrociach. Działanie podłokietnika Smart Touch wraz z dodatkowym ekranem SmartTouch Extend.

wraz z dodatkowym ekranem SmartTouch Extend. Wyjaśnione zostanie działanie automatycznego prowadzenia Valtra Guide , kontroli sekcji czy zmiennego dawkowania.

, kontroli sekcji czy zmiennego dawkowania. Pokazane zostaną także zalety korzystania z Valtra Connect, pozwalającego na rejestrowanie i monitorowanie pracy floty ciągników.

źródło: Valtra