Ursus dogorywa

Giełdowy kurs rodzimego producenta ciągników notowany jest na najniższych poziomach w historii. Jedna ze spółek, będąca częścią holdingu głównego akcjonariusza Ursusa, wyprzedaje swoje akcje w ostatnich dniach, a jej zadłużenie to już kilkaset milionów złotych.

Jak informuje portal bankier.pl nowe komunikaty o sprzedaży kolejnych pakietów akcji przez Pol-Mot Auto sprowadziły kurs Ursusa na historyczne minima. Sprzedającym jest spółka należąca do Pol-Mot Holding, głównego akcjonariusza Ursusa. Całość obrazu dopełnia sytuacja wspomnianej trójki firm. Ursus jest spółką w upadłości, spadający akcje Pol-Mot Auto to spółka w restrukturyzacji, a główny udziałowiec – Pol-Mot Holding – także jest w stanie upadłości.

Od 8 września pojawiają się kolejne komunikaty o zbywanych na rynku pakietach akcji Pol-Motu Auto jako podmiotu blisko związanego z prezesem Ursusa i całego Pol-Mot Holdingu Andrzejem Zarajczykiem. Duże pakiety akcji, jak na średnią z ostatnich tygodni, mocno zaniżyły kurs Ursusa, który 22 września osiągnął historyczne minimum na poziomie 0,1302 zł po spadku ponad 12 proc. Od początku roku kurs spadł o ponad 40 proc., ale w międzyczasie zaliczył gwałtowny wzrost.

Historia notowań Ursusa to dynamiczne wzrosty i spadki, które idealnie oddawały historię działalności spółki pod tą marką. Próba zmierzenia się z legendą jednak się nie udała i musiała zostać ogłoszona upadłość.

Jednak jak informuje zarządzający masą upadłościową zawarł on już umowę z podmiotem specjalizującym się w wycenie przedsiębiorstw, w tym również podmiotów w upadłości. Aktualnie trwają prace nad opisem i oszacowaniem przedsiębiorstwa Ursus jako całości oraz poszczególnych składników jego majątku. Ostateczne decyzje co do sposobu likwidacji masy upadłości syndyk podejmie na późniejszym etapie, kierując się celem postępowania upadłościowego, jakim jest zaspokojenie wierzycieli – czytamy w stanowisku.