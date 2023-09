Umowa zbożowa. Znamy propozycję ustępstw wobec Rosji zaproponowaną przez ONZ

Jak informuje turecka agencja informacyjna Anadolu Ajansı, ONZ przygotowała pakiet ustępstw wobec Rosji, które miałyby spowodować wznowienie umowy zbożowej.

Agencja powołuje się na informacje uzyskane od tureckiego ministra spraw zagranicznych Hakana Fidana.

Najważniejsze punkty pakietu to włączenie europejskiej spółki zależnej Rosselkhozbanku (rosyjskiego banku obsługującego transakcje na rynku rolno-spożywczym i nawozowym) do międzynarodowego systemu płatności SWIFT oraz uwolnienie aktywów rosyjskich firm nawozowych w Europie.

Umowa zbożowa wygasła 18 lipca. Chwilę później prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin przedstawił żądania, które miałyby zostać spełnione, aby Rosja powróciła do porozumienia. Są one częściowo zbieżne z propozycjami ONZ. Poza wspomnianymi punktami mówił on wówczas m.in. o zniesieniu ograniczeń żeglugowych dla rosyjskich statków (nie mają one wstępu do większości europejskich portów) oraz zniesienie sankcji na maszyny rolnicze i i części do nich.

– Nie jesteśmy przeciwni samej umowie. I rozważymy powrót do niego, ale pod jednym warunkiem – jeśli wszystkie zasady udziału Rosji w porozumieniu zostaną w pełni uwzględnione, a co najważniejsze, wprowadzone w życie – mówił wówczas kategorycznie Putin.