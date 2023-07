Powrót do umowy zbożowej. Putin przedstawił warunki

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin przedstawił wczoraj warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby Kreml znów przystąpił do realizacji umowy zbożowej.

Warunków tych jest 5: zniesienie sankcji na dostawy rosyjskich zbóż i nawozów, podłączenie obsługującego transakcje produktów rolno-spożywczych Rosselkhozbanku do systemu płatności SWIFT, wznowienie eksportu maszyn rolniczych i części zamiennych do Rosji, zniesienie ograniczeń dla żeglugi rosyjskich statków, w tym przede wszystkim możliwości do dobijania do portów a także przywrócenie działania gazociągu Togliatti-Odessa, którym Rosja eksportowała amoniak.

– Nie jesteśmy przeciwni samej umowie. I rozważymy powrót do niego, ale pod jednym warunkiem – jeśli wszystkie zasady udziału Rosji w porozumieniu zostaną w pełni uwzględnione, a co najważniejsze, wprowadzone w życie – stwierdził Putin cytowany przez rosyjskie media zarzucając jednocześnie państwom zachodnim, że zrobiły wszystko, by przerwać funkcjonowanie umowy zbożowej.

Tymczasem wojsko rosyjskie w nocy z 18 na 19 lipca zaatakowały port w Czarnomorsku, niszcząc część jego infrastruktury zbożowej należącej m.in. do firm Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Zdaniem ekspertów naprawa zniszczeń i pełne przywrócenie funkcjonowania portu zajmie minimum rok.