Termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy został wydłużony do końca października.

MRiRW informuje, że wnioski za pośrednictwem aplikacji można składać do 30 października br.

Wydłużenie terminu dotyczy również komisji powołanych do oszacowania szkód, które mogą do tego czasu wprowadzać do aplikacji raporty oszacowania szkód u producentów rolnych. Rada Ministrów przyjęła 11 października br. zmianę przepisów w tej sprawie.