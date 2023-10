Stulicha psia. Chwasty bez tajemnic – najważniejsze cechy, występowanie, szkodliwość, ciekawostki

Stulicha psia najczęściej występują w zbożach i rzepaku, może pojawiać się również w roślinach okopowych oraz w warzywnych.

Stulicha psia (Descurainia sophia), ang: flixweed, tansy mustard, herb sophia, hedge mustard, potocznie: stulisz właściwy, leczywrzód, stulidupka, wrzodowe ziele, wrzodowiec. Rodzina: Brassicaceace (kapustowate, dawniej krzyżowe). Roślina roczna, jara lub ozima. Wschodzi wiosną i jesienią, kwitnie od maja do października. Rośliny wysokie na 10-120 cm. Rozmnaża się z nasion. Produktywność jednej rośliny to 10 -100 tys., czasem 700 tys. nasion, które zachowują żywotność 5 do 12 lat.

Występowanie i szkodliwość

Jest to chwast, który najczęściej występują w zbożach i rzepaku, może pojawiać się również w roślinach okopowych oraz w warzywnych. Preferuje stanowiska umiarkowanie oświetlone ale ciepłe, zlokalizowane na glebach piaszczystych, piaszczysto-gliniastych, zasobnych w składniki pokarmowe i wysycone związkami wapnia.

Ekonomiczny próg szkodliwości dla tego gatunku nie został jak dotąd opracowany ale przyjmuje się, że w większości upraw rolniczych wynosi od 5 do 10 roślin na 1 m2.

Czy wiesz, że

Jest gatunkiem wskaźnikowym gleb ciepłych, przepuszczalnych, zasobnych w azot i węglan wapnia. Pierwszy człon nazwy Descuraina, został nadany na cześć francuskiego botanika i aptekarza Françoisa Descuraina, natomiast nazwa gatunkowa, pochodzi od greckiego słowa sophia oznaczającego mądrość.