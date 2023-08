Stany Zjednoczone mogą włączyć się militarnie w ochronę ukraińskiego eksportu zbóż

USA rozważają różne opcje zapewnienia eksportu zboża z Ukrainy po załamaniu się umowy zbożowej, w tym wojskową opcję ochrony statków o czym poinformował we wtorek 15 sierpnia The Wall Street Journal.

W artykule jest mowa o tym, że Stany Zjednoczone rozmawiają z Turcją, Ukrainą i jej sąsiadami o rozbudowie alternatywnych tras eksportu ukraińskiego zboża. Popierany przez Waszyngton plan przewiduje, że do października Ukraina będzie mogła eksportować Dunajem 4 mln ton zboża miesięcznie. Znaczna część zboża zostanie przetransportowana w dół rzeki i przez Morze Czarne do pobliskich rumuńskich portów, a następnie przetransportowana do innych miejsc. Według WSJ choć ta trasa jest wolniejsza i droższa, może być alternatywą dla korytarza czarnomorskiego.

Gazeta zauważa, że ​​takie podejście Stanów Zjednoczonych pokazuje, że wraz z Ukrainą i jej europejskimi partnerami przygotowuje się do scenariusza, w którym kraj agresor Rosja nie wróci na czas do umowy zbożowej na eksport ukraińskiego lata i spadek zbiorów.

Stany Zjednoczone rozważają wszystkie potencjalne opcje, w tym rozwiązania militarne, w celu ochrony statków płynących do i z ukraińskich portów na Dunaju, powiedział urzędnik z Waszyngtonu, ale odmówił określenia tych opcji ani określenia, które kraje byłyby zaangażowane.

Według amerykańskich urzędników trwają dyskusje, jak poprawić wydajność trasy po Dunaju, w tym umożliwić przepływ większym statkom, zwolnić miejsce na kotwicowisko itp. Ale Erin Elizabeth McKee, szefowa Biura ds. Europejskich i Eurazjatyckich USAID, powiedziała wcześniej, że wysiłki te nie zastąpią portów czarnomorskich i stanowią jedynie tymczasową alternatywę. Trasa na Dunaju pozostała obecnie jedyną drogą eksportu zboża przez Morze Czarne po tym, jak Rosja zakłóciła handel zbożem.

źródło: The Wall Street Journal