Spadki wyhamowały, ale wzrostów pomimo odbicia na giełdach brak: Ceny zbóż 14.02.2023

Początek tygodnia przynosi stabilizację na krajowym rynku zbóż. Jednakże na chwilę obecną nie widać dużych zmian, pomimo iż na światowych rynkach towarowych kontynuowane jest odbicie.

Sytuacja na krajowym rynku nie jest obecnie zbyt dynamiczna i można powiedzieć, że panuje na nim swego rodzaju stagnacja. To wszystko dzieje się pomimo tego, że giełdy światowe kontynuują odbicie a kontrakty na pszenicę na Matif ocierają się o granicę 300 euro/t.

Dodatkowo sami skupujący nie działają zbyt intensywnie w celu pozyskania ziarna, gdyż zwyczajnie na chwilę obecną nie potrzebują go w dużych ilościach. Również rolnicy nie są zbyt mocno zainteresowani sprzedażą po obecnych cenach, a sprzedają tylko ci, którzy potrzebują gotówki na zbliżający się sezon.

Dzięki temu obecnie za pszenicę w portach płaci się następujące stawki: za klasyczną pszenicę konsumpcyjną jest to tylko 1280 zł/t, 13,5% jest wyceniana po 1340 zł/t, a ta o 14% zawartości białka jest po 1420 zł/t. W pozostałej części kraju ceny są nieco niższe, gdyż ograniczają się do poziomów najczęściej 1150–1340 zł/t (pszenica 14% białka). Dość nisko znajduje się również pszenica paszowa, której ceny rozpoczynają się od poziomu 1000 zł/t, a kończą na poziomie 1220 zł/t.

Niżej od pszenicy paszowej notowany jest jęczmień paszowy, którego stawki rozpoczynają się od 910 zł/t, choć takich ofert nie jest dużo i znacząca część ofert przekracza 1 tys. zł/t. Maksymalną stawką jest natomiast obecnie 1100 zł. Lepiej od jęczmienia wyceniane jest pszenżyto, którego podaż nie rynku nie jest zbyt wysoka. Powoduje to, że minimalną ceną jest w tym przypadku 950 zł a maksymalną 1150 zł/t.

Podobnie jak z pszenżytem sytuacja wygląda w przypadku żyta, którego również nie pojawia się zbyt dużo w sprzedaży. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne, to cena zawiera się w przedziale od 900 do 1120 zł/t, a paszowe od 860 do 1040 zł/t.

Cały czas na niskich poziomach notowany jest rzepak; najniższe stawki wynoszą nawet 2150 zł/t, choć trzeba przyznać, że jest ich bardzo niewiele. Znakomita większość ofert kupna oscyluje w okolicach 2450 zł/t, a maksymalnie można uzyskać 2620 zł/t.

Bardzo niewiele dzieje się także w przypadku kukurydzy, gdzie najniższą oferowaną ceną za kukurydzę suchą jest 1 tys. zł/t a maksymalnie można uzyskać 1220 zł/t.