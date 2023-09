Siewniki Özdöken w bardzo atrakcyjnych cenach (video)

Targi Agro Show to zawsze miejsce ciekawych premier i nie inaczej było w tym roku, gdyż na stoisku firmy AB Group będącej głównym importerem marki Özdöken na Polskę mogliśmy zobaczyć dwie ciekawe siewnikowe premiery.

Tureckie siewniki Özdöken są coraz bardziej znane w naszym kraju już nie tylko za sprawą siewników punktowych do kukurydzy, ale również rzędowych siewników do siewu zbóż. Dwa takie najnowsze modele mogliśmy w tym roku zobaczyć właśnie w Bednarach.

Pierwszą najświeższą nowością, którą firma AB Group zaprezentowała był siewnik nadbudowany na redlicy jednotalerzowej z kółkiem dociskającym o szerokościach roboczych 3, 3,5 i 4 m. Maszyna wyposażona jest w zbiornik na nasiona o pojemności 590 l, a po dołożeniu nadstawek można zwiększyć pojemność do 950 l, dzięki precyzyjnej przekładni możemy wysiewać nasiona już od 0,7 kg/ha.

Siewnik został sprzęgnięty z broną aktywną wyposażoną w 30 rotorów ( przy szerokości roboczej 3 m), która jest skonstruowana w taki sposób aby podczas pracy nie zakleszczały się między rotorami kamienie, jakie mogą się znaleźć na polu. Do poprawnej pracy taki zestaw potrzebuje ciągnika o mocy minimum 180 KM gdyż masa takiego zestawu wynosi 2,5 t, a jego cena wynosi 89 tys. zł netto.

Drugą siewnikową nowością prezentowaną podczas tegorocznych targów był natomiast siewnik Özdöken Pertum, który został wyposażony w możliwość jednoczesnego wysiewu nasion i nawozu. Model z dzieloną skrzynią zasypową posiada zbiornik na nawóz o pojemności 475 l i część na nasiona o identycznej pojemności.

W maszynie zastosowano dwie przekładnie do napędzania aparatów wysiewających, jedną do nawozu a drugą do nasion i podobnie jak w modelu nadbudowanym można wysiewać nasiona nawet od 0,7 kg na hektar. Bogato wyposażony siewnik kosztuje w tym przypadku 51 tys. zł netto.