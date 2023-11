Solus 1047 SX – wszystko co najlepsze w technologii siewu Horscha (video)

Firma Horsch zaprezentowała na tegorocznych targach Agritechnica swój nowy siewnik, którym łączy lata pracy związane z technologią wysiewu punktowego. To, jak mówi nam Paweł Baurycza, koncept zawierający unikalne i sprawdzone już technologie wysiewu w jednej maszynie. Pozwala ona na precyzyjne odkładanie nasion w bruździe z zachowaniem bardzo wysokiej prędkości pracy siewnika.

Horsch Solus to multisiewnik pozwalający na wysiew wielu kultur roślin: zbóż, rzepaku, kukurydzy czy też buraków. Szerokość robocza tej maszyny to aż 10 metrów i umieszczone jest na niej 47 sekcji wysiewających. Same elementy wysiewające pochodzą ze znanego i cenionego przez użytkowników siewnika Horsch Maestro SX, co czyni ten koncept niemal już sprawdzonym w działaniu.

Jak nas informuje firma, przedstawiony na wystawie siewnik Solus 1047 SX, choć jest w fazie testów polowych, wzbudza niemałe zainteresowanie zwiedzających.