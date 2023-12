Horsch Maestro 12 CX – nowy, 12-rzędowy siewnik do kukurydzy z 800-litrowym zbiornikiem (video)

W czasie trwania wystawy Agritechnica w hanowerze na stoisku firmy Horsch panował spory ruch. Rolnicy i zwiedzający ze sporym zaciekawieniem oglądali nowe maszyny tej niemieckiej firmy, o których opowiadał nam Paweł Baurycza.

Jedną z większych maszyn na stoisku, był ogromny, przeznaczony głównie do kukurydzy, siewnik Horsch Maestro 12 CX. Przyciągał on uwagę zwiedzających zarówno wielkością, jak i rozwiązaniami technicznymi. Pokazany po raz pierwszy Maestro 12 CX jest 12-rzędowym siewnikiem o szerokości roboczej 9 metrów.

Jego główny zbiornik na ziarno ma pojemność aż 800 litrów, co wymusiło na konstruktorach powiększenie zbiornika nawozowego. Dodatkowo Maestro 12 CX może być wyposażony w dwa pojedyncze zbiorniki na mikrogranulat umieszczone po lewej i prawej stronie, co czyni z niego niezwykle uniwersalna maszyną do wysiewu różnych kultur.