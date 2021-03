Seria G zdobywa nagrodę Red Dot Design 2021

Ciągnik Valtra G135 otrzymał nagrodę Red Dot Design Award 2021 w kategorii Product Design. Jest to już szósta nagroda Red Dot w historii Valtry i stanowi świadectwo nieprzerwanego pasma sukcesów kontynuowanego dzięki najnowszej, piątej już generacji ciągników.

– Nagroda Red Dot Design Award przyznana nowej Serii G jest niewątpliwie budująca, zwłaszcza, że jest to nasz pierwszy produkt z całkowicie nowej generacji ciągników, a nawet całkowicie nowego segmentu produkcyjnego. Serię G reprezentuje popularny ciągnik, który już został okrzyknięty Ciągnikiem Roku (Tractor of the Year), co świadczy o tym, że rzeczywiście przykładamy wagę do jakości naszych pojazdów. Podziękowania za nagrodę również należą się całemu zespołowi Valtra, gdyż wytworzenie tak udanego produktu wymaga niezachwianej współpracy setek osób – mówi Kimmo Wihinen, główny projektant firmy Valtra.

Aby dany produkt został wyróżniony nagrodą Red Dot Design Award, musi on wykazywać niezwykle wysoką jakość – zarówno wykonania, jak i projektu, a także innowacyjność. Seria G Valtry zdobyła uznanie za doskonałą jakość we wszystkich tych obszarach.

– Zdobycie nagrody Red Dot Design Award to także najlepszy sposób rozpoczęcia obchodów 70. rocznicy istnienia firmy Valtra. Należy wspomnieć, że mimo imponującej historii, która jest za nami, nasze oczy są wciąż szeroko otwarte na to, co przyniesie przyszłość. A prawda jest taka, że przyniesie kilka ciekawych nowych produktów jeszcze w tym roku! – dodał Wihinen.

Seria G Valtry ukazała się w sierpniu 2020 r. i przyniosła tytuł Ciągnika Roku 2021. Ciągnik Valtra serii G to mały gigant łączący w sobie kompaktowość i wielofunkcyjność, którego kierowca czerpie przyjemność z lekkiego wykonywania prac. Seria G to połączenie niewielkich rozmiarów, zwrotności i nowoczesnej konstrukcji.

Ciągnik serii G będzie również idealny do prac z użyciem ładowacza czołowego. Pracę ułatwia bezproblemowy dostęp do kabiny dzięki stopniom samoczyszczącym, jak również sama przestronna dwuosobowa kabina, która zapewnia doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach, także nad głową traktorzysty, dzięki przeszkleniu o łącznej powierzchni 5,7 metra kwadratowego.

Kabina ciągnika Valtra serii G posiada także wyróżniony element konstrukcyjny w postaci podłokietnika Valtra SmartTouch, który zdobył nagrodę Red Dot Design Award w 2017 roku.

Historia nagród Red Dot Design Award sięga aż 60 lat wstecz. Jest to jeden z najbardziej renomowanych konkursów w kategorii designu na świecie. W tym roku wzięła w nim udział rekordowa liczba firm i studiów projektowych z ponad 60 krajów całego świata.