Rzepak największym wygranym: Ceny zbóż 19.06.2023

Rozpoczynający się tydzień przynosi minimalne wzrosty cen zbóż, ale to właśnie rzepak jest największym wygranym na początku tygodnia.

W ostatnich dniach notowaliśmy zwyżki cen zbóż na światowych rynkach towarowych i to przełożyło się również na rynek krajowy, na którym systematycznie pną się w górę ceny zbóż i oleistych. Powodem tego jest, jak mówią analitycy i skupujący, systematycznie zmniejszająca się podaż i rosnące obawy o nowe zbiory, co wynika z bardzo małych i tylko lokalnych opadów deszczu.

Rolnicy, którzy posiadają jeszcze jakieś zapasy, wstrzymują się obecnie ze sprzedażą licząc na to, że ceny jeszcze wzrosną, a to przekłada się na zwyżkę cenową. Jak przewidują skupujący, handel może się ożywić dopiero w końcu czerwca br., tj. tuż przed wygaśnięciem terminu sprzedaży uprawniającego do otrzymania rządowych dopłat czyli do 30 czerwca.

To wszystko sprawia, że obecnie skupy płacą za pszenicę konsumpcyjną na poziomie od 750 do 960 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie normą jest wycena poniżej 700 zł za tonę i tylko nieliczne skupy oferują stawki powyżej 800 zł za tonę, nie mniej jednak rozstrzał cenowy jest spory. Najniższą ceną jaka jest obecnie oferowana to 650 zł/t a maksymalnie jest to 880 zł/t.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 610 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 820 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 620 zł/t do nawet 1240 zł/t. Na poziomach zbliżonych do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 610 do 840 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 530 do 760 zł/t, a paszowe od 510 do 700 zł/t. Jednakże największym wygranym ostatnich dni jest rzepak, którego cena maksymalna wynosi obecnie nawet 1910 zł/t, a minimalnie kupujący chcą płacić 1550 zł/t.

Nieśmiało w górę idą również ceny kukurydzy po tygodniach, kiedy to maksymalna cena nie przekraczała 900 zł/t. Maksymalnie kupujący chcą płacić 910 zł, ale cena minimalna jest sporo poniżej 800 zł i wynosi obecnie 730 zł za tonę, choć trzeba powiedzieć, że takich ofert nie jest dużo.

