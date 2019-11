Rynek przyczep rolniczych – Najpopularniejszy Pronar

Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w październiku br. zarejestrowano 420 szt. nowych przyczep rolniczych. Był to najlepszy wynik października w perspektywie ostatnich 3 lat. Lepszy również niż poprzedni miesiąc o 67 szt.

Biorąc pod uwagę okres styczeń – październik, rok 2019 również jest najlepszy w perspektywie ostatnich 3 lat. Od początku roku zarejestrowano 4606 szt. nowych przyczep. To o 263 szt. więcej niż przed rokiem. Daje to wzrost o 6%.

Jak pokazuje raport CEPiK najpopularniejszą marką jest nadal Pronar. W ciągu dziesięciu pieszych miesięcy 2019 roku zarejestrowano 1947 szt. przyczep tej marki. Metal-Fach uzyskał wynik 569 rejestracji. Trzecie miejsce zajmuje marka Wielton, której zarejestrowano 430 przyczep. Czwarte miejsce dla marki Metaltech – 328 szt. Na piątym miejscu został sklasyfikowany Zasław – 293 szt.

– Znów najchętniej wybierano przyczepy o ładowności 10–13 t. W październiku rejestracji doczekało się 90 takich konstrukcji. Popyt na nie zmalał o 11% w porównaniu z wrześniem oraz o 19% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Drugim najpopularniejszym tonażem był 13–17 t. Nowych właścicieli znalazło 57 reprezentujących go pojazdów. To o 16% więcej niż miesiąc wcześniej, ale o 23% mniej niż w październiku 2018 roku. Na trzecim miejscu uplasowała się ładowność 5–6 t. W omawianym okresie zarejestrowano 53 takie przyczepy. Przedział odnotował wzrosty – o 18% w porównaniu z wrześniem oraz o 8% w stosunku do października zeszłego roku – informuje monitorująca rynek rolniczy agencja Martin & Jacob.

Źródło: CEPiK

Opracował: Samuel Skrzysz