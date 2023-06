Z wizytą w nowym centrum badawczo-rozwojowym Corteva

Firma Corteva zaprosiła dziennikarzy z najważniejszych europejskich mediów rolniczych, wśród których znalazła się także nasza redakcja, do odwiedzenia swojej nowej stacji badawczej w niemieckim Eschbach.

Zanim nowe produkty czy odmiany spod znaku Corteva i Pioneer trafią do rolników, konieczne jest bardzo długi proces badań, testów i wdrożeń. Jednym z jego kluczowych elementów są nowoczesne laboratoria i stacje badawcze. Mieliśmy niepowtarzalną okazję przyjrzeć się jak „od środka” wyglądają poszczególne etapy badań nad nowymi odmianami i technologami ochrony roślin.

Nowoczesność i międzynarodowy zespół ekspertów

Olbrzymie wrażenie zrobiły na wszystkich nowoczesne laboratoria oraz maszyny, których zastosowanie przyspiesza i ułatwia poszczególne etapy badań i wdrożeń. Oczywiście najważniejszym „zasobem”, którym może się pochwalić firma Corteva jest międzynarodowy zespół ekspertów pracujących nie tylko w Eschbach, ale także w innych europejskich lokalizacja firmy. Warto podkreślić, iż w jego skład wchodzą także Polacy.

Nowe wyzwania

Podczas prezentacji oraz dyskusji jednym z najważniejszych zagadnień poruszanych zarówno przez prelegentów z firmy Corteva, jak i uczestniczących w spotkaniu dziennikarzy była koniczność przystosowania programów hodowlanych i rozwojowych do zmieniającego się klimatu oraz nowych wymagań jakie niesie ze sobą choćby europejski Zielony Ład. To bardzo duże wyzwanie, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę iż od momentu „wynalezienia” nowej substancji czynnej do jej wprowadzenia na rynek mija kilkanaście lat.

Niesyty dochodzimy do sytuacji, gdy zmniejszająca się ilość dostępnych substancji czynnych nie tylko negatywnie wpływa na możliwość ochrony poszczególnych upraw, ale zwiększa także ryzyko tworzenia się odporności zwalczanych agrofagów. Dlatego także w firmie Corteva bardzo duży nacisk kładzie się na rozwój produktów biologicznych, które coraz czyściej stają się nie tylko uzupełnieniem, ale także alternatywą dla wycofanych substancji czynnych.

Adam Paradowski