Rusza kampania pt. Moc Polskich Warzyw

„Moc Polskich Warzyw” – to nazwa kampanii edukacyjnej na temat różnorodności polskich warzyw, ich właściwości zdrowotnych i odżywczych oraz roli w codziennej diecie.

Kampania została zainaugurowana w ostatnich dniach września bieżącego roku przez polskich producentów warzyw. Jej realizacja jest możliwa dzięki pozyskaniu środków finansowych na ten cel z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.

Kampania „Moc Polskich Warzyw” stawia na promocję sezonowych, lokalnych warzyw, uprawianych w polskich gospodarstwach. Dieta sezonowa, uwzględniająca szerokie portfolio polskich warzyw oznacza zdrowe i pyszne posiłki każdego dnia, przez cały rok, także w postaci przetworów i kiszonek.

– Chcemy pokazać, że polskie warzywa to najlepszy wybór dla każdego – są zdrowe, łatwo dostępne, najlepszej jakości i pochodzą od polskich rolników. Poprzez działania realizowane w ramach kampanii ‘Moc Polskich Warzyw’ przekonujemy, że warto sięgać po polskie warzywa i włączać je do codziennej diety. Promujemy poszczególne regiony, jako miejsca ich pochodzenia i produkcji, a także pokazujemy, jak polscy plantatorzy łączą tradycję i pasję z nowoczesnymi technologiami i dbałością o naturalność uprawianych warzyw” – mówi Mirosław Łuska, prezes Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej

Producenci polskich warzyw mają wiele do zaoferowania wymagającym konsumentom. Warzywa uprawiane w Polsce są dostępne przez cały rok, dzięki najlepszym, rozwiniętym technologicznie metodom produkcji. Wybierając polski produkt konsument ma pewność, że otrzymuje najwyższą jakość w przystępnej cenie, dodatkowo wspierając rolników i producentów.

– Projekt ,,Moc Polskich Warzyw’’ to już kolejna kampania realizowana ze środków Funduszu Promocji Owoców i Warzyw, której celem jest zwiększenie spożycia krajowych warzyw oraz ich przetworów. Stawiamy na edukację konsumentów na temat pierwszoplanowej roli warzyw w diecie oraz pokazujemy, że za każdym warzywem stoi człowiek. Polscy plantatorzy to nowocześni przedsiębiorcy, którzy dostarczają najlepszej jakości produkty uprawiane zgodnie z kalendarzem sezonowym. Zależy nam na zbudowaniu pełnego zaufania konsumentów do polskich producentów owoców i warzyw, bo absolutnie na nie zasługują. Cieszymy się, że do udziału w projekcie zaangażowały się grupy producentów różnych warzyw, którym przyświeca wspólny cel – promocja polskich produktów” – dodaje Mirosław Łuska.

„Moc Polskich Warzyw” to kampania, która powstała z inicjatywy Zrzeszenia Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej. Obok ZPPRP, które koordynuje program, udział w kampanii biorą: Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw, Stowarzyszenie Producentów Pomidorów i Ogórków pod Osłonami, Stowarzyszenie Malinowy Król, Stowarzyszenie Branży Grzybów Uprawnych oraz Stowarzyszenie Czosnek Galicyjski.