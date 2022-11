Nagonka na polską żywność? Ardanowski „otwartym tekstem” o TVN

Bezpieczeństwo polskiej żywności oraz jej jakość było drugim z tematów poruszanych na posiedzeniu prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich RP, które odbyło się 25 listopada.

(o gospodarowaniu wodą pisaliśmy w tekście „Przewodniczący Ardanowski znów atakuje ministra Kowalczyka” https://www.wrp.pl/przewodniczacy-ardanowski-znow-atakuje-ministra-kowalczyka/)

Tematyka polskiej żywności była poruszana ze względu na „funkcjonujące na rynku medialnym przeciwstawne informacje” nt. polskiej żywności.

Przewodniczący Rady Jan K. Ardanowski zwrócił uwagę na to, że „z jednej strony jesteśmy przekonani, że polska żywność jest bezpieczna, zdrowa, buduje siłę biologiczną konsumentów”, dlatego tę żywność wybierają nie tylko polscy konsumenci – wartość eksportu polskiej żywności w roku 2021 wyniosła 37 mld. euro, a w obecnym zapewne przekroczy 40 mld.; z drugiej strony pojawiają się co jakiś czas „różnego rodzaju informacje o aferach związanych z żywnością”. Jan Ardanowski przypomniał tu „aferę mięsną” sprzed kilku lat, gdy mówiono, że nadzór nad produkcją mięsa jest wadliwy, co zaważyło na eksporcie m.in. do Czech, niedawną „aferę olejową”, gdzie mówiono, że oleje samochodowe wykorzystywano do natłuszczania pasz. Ardanowski nazwał te informacje „dyfamacją” czyli zniesławianiem polskiej żywności.

Podczas posiedzenia Główny Inspektor Państwowej Inspekcji Sanitarnej przedstawił wyniki kontroli prowadzonych przez Inspekcję: Sanepidowi podlega ponad 550 tys. podmiotów produkujących i wprowadzających na rynek żywność, corocznie bada się ok. 74 tys. próbek żywności. Na 189 tys. kontroli przeprowadzonych w roku 2021, 27 tys. było interwencjami na zgłoszenie podejrzenia wadliwości żywności. Jak powiedział przewodniczący Ardanowski „niewiele” z tych kontroli wykazało nieprawidłowości.

– System bezpieczeństwa żywności w Polsce, odpowiadający wszystkim standardom unijnym, gwarantuje bezpieczeństwo polskiej żywności – stwierdził Jan Ardanowski. – Pojawiają się przypadki wadliwości, co często jest wynikiem błędu człowieka, ale w całej Europie o takich przypadkach informuje codziennie system wczesnego ostrzegania RASF. Wg informacji Głównego Inspektora Sanitarnego w roku 2021 takich zgłoszeń dot. polskich produktów było ok. 330, co biorąc pod uwagę wielkość produkcji nie odbiega to od wielkości zgłoszeń w innych krajach takich jak Niemcy czy Francja.

– Musimy zrobić wszystko, by nie dopuścić do psucia wizerunku polskiej żywności – kontynuował przewodniczący Rady. – Zdajemy sobie sprawę, że to psucie wizerunku jest często elementem działań konkurencyjnych firm wspieranych przez kraje macierzyste, które chcą zasiać niepokój wśród polskich konsumentów. Wyolbrzymianie wpadek jest elementem gry w której niestety biorą udział również media w Polsce – zdecydowanie powiedział Ardanowski. – Przypomnę „nakręcenie” afery związanej z ubojem bydła przez TVN. Uważamy, że tak, jak należy tępić wszelkie patologie na rynku żywności, tak również trzeba zdecydowanie przeciwdziałań oskarżeniom o niską jakość polskiej żywności.

Przewodniczący Ardanowski uważa, że powinna zostać wzmocniona „nie najgorsza obecnie” współpraca pomiędzy różnymi instytucjami kontrolnymi. Przypomniał, że była niegdyś idea stworzenia jednej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności, lecz nie było na to zgody. Natomiast w czasach kiedy był ministrem rolnictwa połączone zostały Inspekcja Handlowa i IJHAR-S. Brak połączenia wszystkich instytucji nie stanowi jednak problemu, ponieważ na każdym poziomie ściśle ze sobą współpracują.

Na koniec briefengu Jan K. Ardanowski zachęcił do zgłaszania do odpowiednich instytucji kontrolujących jakość żywności wszystkich podejrzeń co do żywności znajdującej się w sklepach, takich jak np. złe oznakowanie. Zaapelował też do Polaków, by dokonując zakupów na święta Bożego Narodzenia nie odwracali się od polskiej żywności, która powinna być podstawą wyżywienia Polaków.