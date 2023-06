Rozwój małych gospodarstw z dużymi zmianami w nowym rozdaniu PROW. Wszystko, co trzeba o nim wiedzieć

Rozpoczęcie naboru do działania Rozwój małych gospodarstw, czyli dawnej restrukturyzacji, jest zgodnie z harmonogramem planowane na 1 sierpnia tego roku i potrwa do 30 sierpnia. W programie, w porównaniu do restrukturyzacji małych gospodarstw, zaszły duże zmiany m.in. jeśli chodzi o kwoty wsparcia, ale nie tylko.

Program będzie dedykowany zarówno dla tych osób które już skorzystały z programu restrukturyzacji małych gospodarstw od 2017 roku do ubiegłego roku, które zakończyły realizację tego programu, jak i dla tych które są w trakcie realizacji. Beneficjentem może być również rolnik, który już wcześniej skorzystał z programu modernizacji gospodarstw rolnych, jednakże jego próg wielkości gospodarstwa nie przekroczy 25 tys. euro i oczywiście dla tych którzy nigdy w tych programach nie uczestniczyli.

Dużą zmianą jest podniesienie w obecnym programie kwoty wsparcia, która zamiast dotychczasowych 60 tys. zł wyniesie 100 lub 120 tys. zł w przypadku uczestnictwa w tzw. krótkim łańcuchu dostaw, czyli wprowadzaniu na rynek produktów w ramach krótkiego łańcucha dostaw bądź produkcji ekologicznej, czyli to jest tak zwana sprzedaż bezpośrednia od pola do stołu wprost do konsumenta.

– Tym co jest nowością w tegorocznym rozdaniu jest również to, że wymagany będzie wkład własny na poziomie 15 proc. ponieważ agencja finansuje inwestycje do poziomu 85 proc. Czyli jeśli ktoś będzie wnioskował o 120 tys. zł to musi przedstawić biznes plan na kwotę 120 tys. zł powiększoną o 15 proc.- mówi Karolina Szałas z firmy Pro Invest zajmującej się doradztwem rolniczym.

Beneficjentem tej pomocy może być osoba oczywiście pełnoletnia która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni od 1 do 300 ha i prowadzi to gospodarstwo samodzielnie, a wzrost wartości ekonomicznej gospodarstwa musi być po zakończeniu programu na poziomie co najmniej 30 proc. od ustalonej w dniu składania wniosku wartości ekonomicznej gospodarstwa i jednocześnie nie mniejszy niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku składania wniosków. W tym przypadku 12 miesięcy będzie mnożone przez najniższą średnią krajową dochodu, czyli wzrost wartości na chwilę obecną powinien wynieść od 42 do 45 tys. zł i aby to pokazać trzeba będzie okazać się dokumentami ze sprzedaży płodów rolnych.

Kolejną rzeczą, której nie było w poprzednich edycjach programu jest to, że wnioskujący o nią rolnik musi już na wstępie wykazać przychód ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie na kwotę nie mniejszą niż 5 tys. zł, czyli taka osoba powinna posiadać fakturę za sprzedaż płodów rolnych z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

To z kolei skutkuje tym, że o ile w poprzednich edycjach maksymalna wielkość ekonomiczna wynosiła 13 tys. euro, to obecnie została ona podniesiona jeżeli chodzi o definicję małego gospodarstwa i obecnie jest to gospodarstwo, które ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 25 tys. euro, czyli ci rolnicy, którzy już wcześniej korzystali z programu a gospodarstwo nie przekroczyło tej wielkości ekonomicznej będą mogli w nowym rozdaniu ponownie aplikować o pomoc.

Przechodząc już do szczegółów za co możemy uzyskać punkty, to tutaj również zaszły istotne zmiany, gdyż punktowane będą między innymi uczestnictwo w systemach jakości lub zobowiązania do tych systemów jakości. Jeśli mamy bądź zobowiązujemy się do uzyskania certyfikatów otrzymujemy 4 punkty i głównie tutaj chodzi o rolnictwo ekologiczne. Warunkiem przyznania tych 4 punktów jest to że 50 proc. użytków rolnych gospodarstwa będzie objęta ekologią.

Poza tym za krajowe systemy jakości np. integrowana produkcja będą skutkowały otrzymaniem 1 punktu. Za udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy, chodzi tutaj o członkostwo w grupie producentów rolnych, otrzymamy z kolei 2 punkty. Kolejne 2 punkty otrzmamy jeśli gospodarstwo leż w strefie ONW z tym, że co najmniej 50 proc. gruntów gospodarstwa leży powyżej 1300 m nad poziomem morza

Dodatkowe 2 punkty otrzymamy za udział w szkoleniach związanych z zakresem operacji lub zobowiązanie do ukończenia takich szkoleń przed dniem złożenia wniosku o 2 ratę płatności.

Jeśli chodzi o wypłaty płatności to w pierwszej racie zostanie wypłaconych 80 proc. kwoty pomocy i odpowiednio przy kwocie 120 tys. zł będzie to 96 tys. zł dla tego gospodarstwa który rozpocznie działalność w zakresie wprowadzania produktu w ramach krótkiego łańcucha dostaw oraz dla gospodarstw ekologicznych, natomiast dla pozostałych gospodarstw będzie to 80 tys. zł.

2 rata czyli 20 proc. tak jak dotychczas zostanie wypłacona po realizacji założeń biznesplanu i osiągnięciu wzrostu wartości produkcji i będzie to odpowiednio 24 tys. zł bądź 20 tys. zł dla pozostałych gospodarstw.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji będziemy mieli 6 miesięcy na to, aby złożyć wniosek o płatność pierwszej raty i oczywiście musimy rozpocząć realizację biznesplanu. Zazwyczaj okazujemy się tutaj pierwszą fakturą, jeżeli chodzi o zakupy sprzętów bądź umowę na rozpoczęcie inwestycji budowlanych i tutaj jeżeli uczestniczyliśmy w zorganizowanych w formach współpracy i za to nam przyznane były punkty to musimy okazać się dokumentem potwierdzającym uczestniczenie np. w grupie producenckiej, bądź jeżeli dostaliśmy punkty za np. integrowaną produkcję lub innym systemie jakości to także musimy okazać się certyfikatem i tak jak dotychczas będziemy mieli obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie.

Trzeba również zaznaczyć, że w obecnym rozdaniu będzie dedykowany system lub narzędzie do oceny ekonomicznej udostępnione przez stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli chodzi o 2 płatność po realizacji założeń biznesplanu. Tutaj jest istotna zmiana, ponieważ wnioski o 2 płatność będą tylko i wyłącznie składane po zrealizowaniu operacji w pierwszym kwartale po roku docelowym i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2029 roku. Oczywiście musimy zrealizować i udokumentować zaplanowane w biznesplanie inwestycje.

Na koniec warto jeszcze powiedzieć, że wszystkie wnioski będą składane przez portal Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa elektronicznie i również informacje bądź powiadomienia o nieprawidłowościach, wszelkie wezwania mają się pojawiać przez ten portal.