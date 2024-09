Sprzedaż za równowartość płacy minimalnej warunkiem przyznania pomocy rolnikowi

Jeszcze tylko przez 10 dni można składać wnioski o 120 tys. zł na “Rozwój małych gospodarstw”. Pomoc jest przyznawana w formie ryczałtowej a pieniądze można przeznaczyć na inwestycje budowlane czy nabycie niezbędnego wyposażenia gospodarstwa.

Pieniądze na uruchomienie sprzedaży żywności

Do 20 września 2024 r. trwa nabór wniosków o wsparcie na Rozwój małych gospodarstw z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 – informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. O środki finansowe mogą się ubiegać rolnicy, którzy zajmują się produkcją ekologiczną lub rozpoczynają działalność w zakresie wprowadzania żywności na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw (KŁD).

Wielkość przychodu ze sprzedaży warunkiem otrzymania wsparcia

Innym warunkiem otrzymania wsparcia jest posiadanie gospodarstwa o powierzchni nie większej niż 300 ha, którego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym nie przekracza 25 tys. euro. Przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie nie może być niższy niż 5 tys. zł.

Wynagrodzenie minimalne kryterium przychodu w gospodarstwie

Środki uzyskane w formie ryczałtowej można przeznaczyć np. na inwestycje budowlane czy nabycie niezbędnego wyposażenia, maszyn, urządzeń i sprzętów, jednak w wyniku tych inwestycji musi nastąpić wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych co najmniej o 30% w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości wynagrodzenia minimalnego w roku 2024.

Ile złożono wniosków do tej pory?

Nabór wniosków jest prowadzony za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR (PUE). Dotychczas złożono 574 wnioski o wsparcie w wysokości blisko 69 mln zł.

źródło: ARiMR