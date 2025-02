Dopłaty dla rolników w marcu 2025. Czego się spodziewać i… ile?

Marzec 2025 to kluczowy miesiąc dla rolników, ponieważ rozpoczynają się główne nabory wniosków o dotacje rolnicze na ten rok. To okazja, by uzyskać dofinansowanie do inwestycji, wybierając spośród kilkudziesięciu strategicznych działań. Jakie dopłaty rolnicze w marcu 2025?

Kiedy ruszy wsparcie do dobrostanu bydła? Oto lista marcowych naborów dla rolników.

Dopłaty rolnicze marzec 2025: Kiedy składać wnioski o dopłaty bezpośrednie i obszarowe?

Zgodnie z harmonogramem ARiMR w marcu 2025 roku rolnicy mogą ubiegać się o następujące dopłaty w ramach działań objętych Planem Strategicznym dla WPR:

Płatności bezpośrednie i wsparcie obszarowe: Wnioski można składać od 15 marca do 15 maja 2025 roku.

Obejmują one dopłaty rolnicze do:

Ø Podstawowego wsparcia dochodów.

Ø Płatności dla małych gospodarstw.

Ø Uzupełniającego redystrybucyjnego wsparcia dochodów.

Ø Uzupełniającego wsparcia dochodów dla młodych rolników.

Ekoschematy 2025: Nabór rozpoczyna się 15 marca i potrwa do 15 maja 2025 roku.

Rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt oraz następujących interwencji obszarowych:

Ø Obszary z roślinami miododajnymi.

Ø Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi.

Ø Integrowana Produkcja Roślin.

Ø Biologiczna ochrona upraw.

Ø Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych.

Ø Grunty wyłączone z produkcji.

Natomiast, planowany na ten rok nowy ekoschemat obszarowy:

Materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, jest jeszcze w oczekiwaniu na formalną akceptację KE. Będziemy na bieżąco informować o zmianach w dotychczasowym harmonogramie naboru wniosków przez ARiMR.

Wsparcie dochodów związane z produkcją zwierząt i roślin:

Termin naboru 15 marca – 15 maja 2025. Producenci krów, bydła, owiec, kóz, buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych i roślin strączkowych na nasiona mogą ubiegać się o dopłaty.

Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne, ekologiczne i leśne:

Termin naboru 15 marca – 15 maja 2025. Rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty w ramach programów takich jak:

Ø Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000.

Ø Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000.

Ø Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000.

Ø Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych.

Ø Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie.

Ø Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie.

Ø Bioróżnorodność na gruntach ornych.

Ø Premie z tytułu zalesień i zadrzewień oraz systemów rolno-leśnych.

Ø Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020. Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 (płatności będą częściowo realizowane z budżetu PROW).

Ø Zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne wdrażane w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020). Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 oraz Pakiet 1. Rolnictwo zróżnicowane (płatności będą częściowo realizowane z budżetu PROW).

Zobowiązania zalesieniowe z PROW, Rolnictwo ekologiczne i Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW):

Termin naboru 15 marca – 15 maja 2025.

· Przejściowe wsparcie krajowe: Termin naboru 15 marca – 15 maja 2025. Producenci rolni mogą składać wnioski o dotacje w ramach Płatności obszarowej niezwiązanej z produkcją (uzupełniająca płatność podstawowa) oraz Płatności niezwiązanej do tytoniu.

Ponadto, z pierwszym dniem marca 2025 roku ruszy nabór w ramach instrumentów finansowych, w ramach których ARiMR nie prowadzi naboru wniosków, ale informuje o ważnym terminie dla marcowych interwencji:

Inwestycje i rozwój gospodarstw:

Termin naboru rozpoczyna się 1 marca 2025 (nabór ciągły). W tej interwencji producenci rolni mogą wnioskować o dopłaty w ramach działań: Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność oraz w ramach Rozwoju małych gospodarstw: Rozwój współpracy w ramach łańcucha wartości w gospodarstwie oraz poza gospodarstwem.

Pomoc w zakresie tych działań oferuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w formie bezpłatnych gwarancji oraz dotacji na spłatę odsetek od kredytów komercyjnych w zakresie interwencji wdrażanych w ramach instrumentów finansowych.

Źródła: ARiMR