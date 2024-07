Można już składać wnioski na rozwój małych gospodarstw. Jakie warunki trzeba spełnić?

Od 25 lipca można już składać wnioski o dofinansowanie Rozwoju małych gospodarstw. Kwota to 120 tys. zł, które można przeznaczyć na różne inwestycje. Jednak muszą one przynieść wzrost wartości sprzedaży brutto o co najmniej 30%.

Kto może dostać pieniądze? Małe gospodarstwa do 300 ha

Płatność na Rozwój małych gospodarstw przysługuje rolnikom, którzy:

– spełniają definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa;

– posiadają gospodarstwo o powierzchni nie większej niż 300 ha, którego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym nie przekracza 25 tys. euro;

– zajmują się produkcją ekologiczną lub produkcją ekologiczną i przygotowaniem do sprzedaży wytworzonych produktów lub rozpoczynają działalność w zakresie wprowadzania żywności na rynek w ramach krótkiego łańcucha dostaw (KŁD);

– uzyskali przychód ze sprzedaży produktów rolnych wytworzonych w gospodarstwie w wysokości nie mniejszej niż 5 tys. zł;

– nie prowadzą działalności wyłącznie w celach naukowo–badawczych.

Ile pieniędzy i na co?

Pomoc przyznaje się w formie płatności ryczałtowej w wysokości 120 tys. zł. Środki te można przeznaczyć np. na inwestycje budowlane czy nabycie niezbędnego wyposażenia, maszyn, urządzeń i sprzętów. Ważne, by w wyniku realizacji planowanych przedsięwzięć nastąpił wzrost wartości sprzedaży brutto produktów rolnych co najmniej o 30 proc. w stosunku do ustalonej dla gospodarstwa wartości przychodu bazowego i nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości wynagrodzenia minimalnego w roku 2024.

Nabór wniosków trwa do 22 sierpnia 2024 r. i jest prowadzony wyłącznie za pośrednictwem platformy PUE ARiMR.