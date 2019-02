Rooting Power – ochrona nasion i wzmocnione korzenie

Syngenta wprowadziła na rynek nowość – zaprawę MAXIM®Power zwalczającą główne choroby zbóż, w tym jedną z najgroźniejszych, czyli ostrą plamistość oczkową (Rhizoctonia cerealis). Innowacja zaprawy nasiennej MAXIM®Power opiera się na podwójnej sile działania: ochronie nasion przed chorobami oraz wzmocnieniu siły zakorzenienia.

Rooting Power = Moc zakorzenienia

Pod nazwą „Rooting Power” 26 kwietnia 2018 roku w Warszawie w hotelu Sofitel odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Zorganizowana w tym dniu przez Syngenta międzynarodowa konferencja stała się nie tylko platformą wymiany aktualnej wiedzy, ale także unikalnym forum do dyskusji. Motywem przewodnim spotkania była prezentacja nowych zapraw nasiennych przeznaczonych do ochrony zbóż, które zostaną wprowadzone na rynek już w tym roku.

„Rooting Power to moc zakorzenienia, coś co charakteryzuje nasze najnowsze zaprawy posiadające w sobie sedaksan. Podczas konferencji zaprezentowano całą, kompleksową ofertę Syngenta – mamy tu na myśli ofertę PAS – produkt, aplikacja, serwis – powiedział Jarosław Lustig z Syngenta Polska. Produkt, ponieważ posiadamy świetne zaprawy, aplikacja – gdyż dysponujemy specjalistami, którzy pomagają ustawić zaprawiarki tak, aby jakość była najlepsza, oraz serwis – czyli osoby, które czuwają nad całą procedurą zaprawiania – dodał.

W konferencji uczestniczyło wielu dystrybutorów, przedstawicieli firm nasiennych i media rolnicze. Oprócz licznych gości z Polski, byli obecni także branżowi przedstawiciele z wielu krajów: Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, Niemiec, Francji, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Rosji, Turcji, Serbii, Węgier i Chorwacji.

„Zaprosiliśmymy tu wszystkich naszych klientów oraz ekspertów by porozmawiać o nowym etapie nasiennictwa, w którym to segmencie Syngenta działa już od 30 lat i jest jedną z wiodących firm na wielu rynkach Europy – powiedział Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska.

Czym w Rizoktoniozę?

Ostra plamistość oczkowa, zwana także od wywołującą ją grzyba rizoktonią zbóż, atakuje pszenicę, żyto, pszenżyto, jęczmień, owies a także kukurydzę. W pierwszej kolejności atakowane są korzenie, jednak najsilniejsze objawy pojawiają się dopiero w okresie dojrzewania zbóż. W Polsce badaniem tej choroby od 2004 r. zajmują się naukowcy z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

Podczas konferencji wyniki tych doświadczeń przedstawił prof. Grzegorz Lemańczyk z UTP. Zaprezentował pozytywny wpływ zaprawy MAXIM®Power na system korzeniowy i rozwój roślin, oraz podkreślił, iż jedyną skuteczną metodą walki z rizoktonią jest zaprawianie.

Nowa zaprawa na wszystkie najgroźniejsze choroby zbóż

MAXIM®Power – zaprawa nasienna dla wszystkich zbóż, oparta na 2 substancjach aktywnych: sedaksanie – 25 g/l i fludioksonilu – 25 g/l. Zarejestrowana przeciwko najważniejszym chorobom przenoszonym przez ziarno i glebę.

“To nowy fungicyd firmy Syngenta. Zupełnie nowa rodzina chemii. Nazywamy ją SDHI. Sedaksan nie będzie sprzedawany jako produkt do aplikacji nalistnej.. Posiada wiodące na rynku działanie przeciwko rizoktoniozie oraz najgroźniejszym chorobom zbóż. Działa też bardzo dobrze przeciwko pleśni śniegowej. Dodatkowo zauważyliśmy bardzo wyjątkową cechę molekularną dającą możliwość roślinom do przezwyciężania niektórych stresów, w szczególności tych nazywanych abiotycznymi w warunkach suszy lub niedoborów wody” – podkreślił Palle Pedersen Global Head Seedcare Product Managment Syngenta.

Wakil XL 325 WG – – nowość do zaprawiania grochu i bobiku

Podczas spotkania oprócz zaprawy MAXIM®Power omawiano również zaprawę Wakil XL 325 WG: „Jest to jedyna zaprawa do bobiku, a niedługo będzie też jedyną zaprawą do grochu” – podkreślił Jarosław Lustig. Zaprawa dla bobowatych zawiera 3 substancje czynne: metalaksyl-M – 175 g, cymoksanil – 100 g, fludioksonil – 50 g. Zwalcza takie agrofagi jak: zgorzel siewek, szarą pleśń, mączniak rzekomy grochu, askochytozę oraz zgorzelową plamistość grochu.

Nowości odmianowe dla jęczmienia ozimego i pszenicy

Michał Materka, manager portfolio nasion przedstawił nowości jakie Syngenta oferuje na ten sezon. Zaprezentował nowe odmiany zbóż ozimych: jęczmień hybrydowy SY Galileoo i pszenicę Galerist. „SY Galileoo to trzecia generacja mieszańców o wysokiej zimotrwałości oraz dobrej odporności na choroby, natomiast Pszenica Galeist jest jedną z najplenniejszych odmian spośród pszenic jakościowych. Jest odmianą niską, o dobrej odporności na wyleganie i zimotrwałość przy zrównoważonej odporności na choroby” – powiedział Materka.

Rooting Power to pierwsze tego typu wydarzenie w Polsce. Jedyna tak duża konferencja poświęcona zagadnieniom z zakresu technologii powstawania cieczy roboczej, przygotowania i prawidłowego stosowania zapraw nasiennych.

„Spotkanie było doskonałą okazją by przy wprowadzaniu nowych produktów opowiedzieć jakie jest nasze miejsce na tym rynku, jaki jest ten rynek, jaka jest technologia i na jakie rozwiązania nasi klienci mogą liczyć” – podsumował Marek Łuczak, prezes Syngenta Polska.