Rolnicy będą protestować przez miesiąc. Jest decyzja o strajku generalnym

NSZZ RI Solidarność podjął wczoraj uchwałę o strajku generalnym. Rozpocznie się on 9 lutego o godzinie 10 i potrwa co najmniej do 10 marca.

– Nasza cierpliwość się wyczerpała. Stanowisko Brukseli z ostatniego dnia stycznia 2024 roku jest dla całej naszej społeczności rolniczej nie do przyjęcia. Dodatkowo, bierność władz Polski i deklaracje współpracy z Komisją Europejską oraz zapowiedzi respektowania wszystkich decyzji Komisji Europejskiej w sprawie importu płodów rolnych i artykułów spożywczych z Ukrainy nie pozostawia nam innego wyboru jak ogłosić strajk generalny – czytamy w komunikacie NSZZ Solidarność RI.

Ponadto protest jest skierowany m.in. przeciwko Zielonemu Ładowi, strategii “od pola do stołu” oraz Wspólnej Polityce Rolnej w obecnym kształcie.

Solidarność RI poinformowała, że protest będzie miał formę czasowych blokad dróg w całym kraju, jednocześnie poprosiła rodaków o wyrozumiałość.