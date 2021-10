Rauch Aero 32.1: pneumatyczny rozsiewacz w nowej odsłonie

Po 13 latach od zakończenia produkcji pierwszej wersji swoich pneumatycznych rozsiewaczy niemiecka firma Rauch powraca na rynek z nową odsłoną tych maszyn. Konstrukcje te zapewniać mają najwyższą dokładność wysiewu, a co za tym idzie oszczędności nawozu.

Przyczyną ponownego wprowadzenia do produkcji tego typu rozsiewacza jest, jak wyjaśniają przedstawiciele producenta, rosnąca presja ze strony społeczeństwa oraz sektorów ochrony środowiska i polityków na lepsze wykorzystanie nawozów i tym samym ochronę środowiska.

Prototyp Aero 32.1 został zaprezentowany już na targach Agritechnica 2019. W kolejnym roku firma intensywnie rozwijała ten projekt testując go na polach i własnej hali do badania procesu rozsiewu. Obecnie maszyny są już przygotowane do produkcji i pierwsza seria pilotażowa ma zostać wyprodukowana jesienią 2021 r.

Jak zapewnia producent maszyny te bez względu na charakterystykę nawozu, warunki otoczenia, takie jak wiatr czy praca na zboczach, zapewniać mają zawsze dokładne i precyzyjne rozmieszczenie wysiewanego nawozu. Dużą zaletą tej maszyny jest też z pewnością precyzyjne i bardzo dokładne wysiewanie na granicach pól, co zapewnia pełne zaopatrzenie roślina na krawędziach pola , a tym samym wyższe plony przy mniejszym zużyciu nawozu.

Nowy siewnik może również znaleźć zastosowanie w regeneracyjnej uprawie roślin. Mieszanki międzyplonowe i procesy podsiewu mogą być również skutecznie stosowane na gruntach, na których już rośnie istniejąca uprawa.

Jeśli chodzi o informacje techniczne to nowy Aero 32.1 ma podstawową pojemność 1,9 tys. l., którą można zwiększyć do 3,2 tys. l. za pomocą nadstawek. Ponadto rozsiewacz jest wyposażony w nowy system sterowania ISOBUS. Cztery sekcje belki są sterowane ręcznie lub zdalnie za pomocą kontroli sekcji. Z kolei technologia nowych, napędzanych hydraulicznie jednostek dozujących MultiRate pozwala na osobną dawkę rozsiewu dla każdej z czterech sekcji belki. Pozwala to na jeszcze dokładniejsze mapy aplikacji.

Ramię wysiewające jest zaprojektowane do pracy wahadłowej, dzięki czemu jego nachylenie może być również wykorzystywane do kompensacji nierówności podłoża. Pozycja V wysięgnika ułatwia zmianę ścieżek technologicznych na uwrociach i chroni belkę.

W pierwszym etapie produkowane będą maszyny o szerokościach roboczych 27 i 30 m, a w dalszej kolejności wersje 18 m, 21 m i 24 m. W zależności od postępów prac rozwojowych harmonogram przewiduje małoseryjną produkcję do końca 2021 roku. Produkcja pełnoseryjna ma rozpocząć się w październiku 2022 roku, kiedy to dostępne będą również mniejsze szerokości robocze.