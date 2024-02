Pszenica po 600 zł/t a i za to nikt nie chce jej kupić (video)

Wczorajszy protest rolników odbił się szerokim echem bodaj we wszystkich mediach. My byliśmy między innymi w Hrubieszowie, mieście szczególnym, bo tam w grudniu 2022 roku rozpoczęła się seria rolniczych protestów. W tamtym regionie również sytuacja należy do najtrudniejszych i m.in. o tym rozmawialiśmy z jednym z rolników.

– Wszystko co przyjeżdża z Ukrainy, to pierwsze co, zalewa nasze magazyny. Naszej pszenicy nie można już nigdzie sprzedać, trzeba daleko wieźć i wtedy dochodzą koszty transportu. Rzepak to samo, strasznie staniał, teraz to już w ogóle w ciągu kilku dni do 1700 zł/t nawet staniał, nawet już może trzeba dokładać do hektara, żeby wyjść na tym – tłumaczy nam Karol Szpuga, rolnik zrzeszony w Zamojskim Towarzystwie Rolniczym.

Niskie ceny płodów rolnych i problem ze zbytem to nie wszystko.

– Mamy coraz więcej biurokracji. Ugorowania, poplony, zazielenienia, to wszystko mieliśmy robić. Oprysków jest coraz mniej żeby żywność była zdrowsza, a ze wschodu sprowadza się wszystko niekontrolowane, nie wiadomo, czym pryskane – dodaje rolnik.