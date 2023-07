Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ziemniaka w Polsce – 30 lat Farm Frites Poland Dwa

Ziemniak do uprawy potrzebuje dobrej ziemi. Produkcja ukierunkowana na frytki – odpowiedniej lokalizacji, a także odmian i technologii – to wszystko mamy na Pomorzu. W tym roku Farm Frites Poland Dwa w Bobrownikach k. Słupska świętuje 30-lecie. Firma produkuje odmiany na frytki dla zakładu w Lęborku.

– Warunki glebowe i klimatyczne na Pomorzu Środkowym zadecydowały o tym, że Gerrit de Bruijne, założyciel holenderskiej firmy Farm Frites na początku lat 90. XX wieku wybrał właśnie tę lokalizację na budowę fabryki frytek w Polsce. Jednak uprawiane w tym czasie w kraju odmiany pod względem wielkości i kształtu nie nadawały się do produkcji długich frytek w amerykańskim stylu. Potrzeba było nowych odmian i technologii. Tę lukę i drzemiący potencjał w branży z sukcesem wykorzystało Farm Frites Poland Dwa – mówił Adam Klasa, prezes zarządu spółki otwierając jubileuszową konferencję „1993-2023-2053. Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość rolnictwa w Polsce”.

Flagowe gospodarstwo

Już od początku działalności firma stała się wzorem nowoczesnej agronomii i dobrych praktyk rolniczych dla innych gospodarstw. Udoskonalając technologię na przestrzeni 30 lat i szeroko współpracując z rolnikami produkującymi odmiany frytkowe, wysunęła się na lidera w branży.

– Farm Frites Dwa w 2004 r. jako pierwsze gospodarstwo ziemniaczane w Polsce, otrzymało certyfikat GlobalG.A.P. (wówczas EUREPGAP). W 2008 r. firma stała się flagowym gospodarstwem McDonald’s wchodząc do globalnego programu McDonald’s Flagship Farm – mówił Jarosław Wańkowicz, dyrektor ds. dostaw i członek zarządu Farm Frites Dwa, który przybliżył historię firmy.

Teraźniejszość i przyszłość branży

Jarosław Wańkowicz wspomniał również o aktualnych wyzwaniach dla gospodarstwa, wśród których na pierwszy plan wysuwają się zmiany klimatyczne, a także o kierunkach dalszego rozwoju z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i w oparciu o dobre praktyki rolnictwa zrównoważonego i regeneratywnego.

Założenia rolnictwa regeneratywnego przedstawił w swoim wystąpieniu Paweł Kaczmarek z Top Farms Wielkopolska. O odżywianiu roślin mówił dr inż. Dariusz Wyczling z firmy Procam. Dr inż. Jacek Skudlarski Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej SGGW przybliżał zagadnienia rolnitwa 4.0. Mowa była także o ewolucji oczekiwań konsumentów w odniesieniu do produkcji żywności. Małgorzata Bojańczyk z Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności wskazywała na widoczny wzrost świadomości konsumentów w kontekście roli żywności w ich życiu i przy jednoczesnej chęci ochrony klimatu i środowiska.

O przyszłości produkcji ziemniaka mówiono podczas debaty, która wieńczyła konferencję. Uczestnikami byli: Paweł Kaczmarek z Top Farms Wielkopolska, Tomasz Kurpiewski z McDonald’s Polska, dr inż. Jacka Skudlarski z SGGW, Radosław Ogrodnik z Procam Polska, Karol Piekutowski z Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o.

Dr Skudlarski zapytany o wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w uprawie ziemniaka odpowiedział, że w niedalekiej przyszłości widzi na polach autonomiczne maszyny, które będą wykonywały szereg zabiegów, dzięki którym rolnik będzie miał więcej czasu dla rodziny. Poruszono także kwestię nawozów, środków ochrony roślin oraz rozwiązań opartych na substancjach biologicznych. Tomasz Kurpiewski z McDonald’s Polska podkreślił odpowiedzialność dużych marek za bezpieczeństwo i wytwarzanie produktów żywnościowych w sposób zrównoważony.

Farm Frites Poland Dwa – wczoraj i dziś

Gospodarstwo Farm Frites Poland Dwa powstało w 1993 roku w Bobrownikach, kiedy niderlandzkie firmy Farm Frites B.V. oraz AVIKO B.V. połączyły siły dla wspólnej inwestycji w Polsce, jaką była budowa fabryki produkującej frytki w Lęborku. Farm Frites Poland Dwa stało się jej głównym zapleczem surowcowym, dostarczającym ziemniaki nieuprawianych dotąd w Polsce, wyselekcjonowanych odmian. Gospodarstwo zajmowało powierzchnię około 4 tys. ha (gmina Damnica i Główczyce).

Obecnie Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. gospodaruje na powierzchni ok. 2,5 tys. ha, zatrudnia ok. 60 osób. Pozostaje liderem dostaw ziemniaków do produkcji frytek, placków i płatków ziemniaczanych dla siostrzanej firmy, Farm Frites Poland w Lęborku dostarczając co roku ok. 40 tys. t wysokiej jakości surowca.