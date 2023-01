Sok z ziemniaka – na zdrowie

Sok z ziemniaka to niedoceniony surowiec – ma działanie przeciwko nowotworom przewodu pokarmowego i może być pomocny przy leczeniu chorób jelit. Naukowcy z Uniwersytetu Przodowniczego w Poznaniu opracowali atrakcyjną linię produktów spożywczych zawierających sok z ziemniaka.

Świeżo wyciśnięty sok z ziemniaka już od wieków był stosowany w europejskiej medycynie ludowej do leczenia, jak to wówczas określano, wrzodów żołądka oraz wielu schorzeń przewodu pokarmowego powodujących m.in. dolegliwości bólowe.

Wartość odżywcza i lecznicza soku z ziemniaka wiąże się głównie z zawartymi w nim białkami, a frakcję bezbiałkową traktuje się jako uciążliwe odpady, podczas gdy jej składniki są niezwykle cenne ze względu na swoją aktywność biologiczną. Zapoczątkowane przez prof. dr hab. inż. Grażynę Lewandowicz badania prowadzone na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UPP wykazały, że działają przeciwnowotworowo i przeciwzapalnie w obrębie przewodu pokarmowego.

Wprowadzenie soku z ziemniaka jako składnika żywności funkcjonalnej może stanowić nie tylko skuteczne dietetyczne wspomaganie terapii działając leczniczo, ale także może uatrakcyjnić monotonną dietę chorych, informuje UPP. Zespół badawczy opracował atrakcyjną linię produktów spożywczych: pieczywo chrupkie, zupa krem, makaron, pasztet, parówki, sok warzywny, chrupki przeznaczoną do wspomagania dietetycznego chorych na nieswoiste zapalenie jelit.

Przeprowadzone badania potwierdzają także działanie przeciwko nowotworom przewodu pokarmowego, zarówno jelit, jak i żołądka.

– W leczeniu nowotworów największym problemem jest efektywne niszczenie komórek rakowych przy jednoczesnym oszczędzaniu komórek prawidłowych – tłumaczy prof. dr hab. inż. Grażyna Lewandowicz. Ustalenia zespołu badawczego dowodzą, że bioaktywne składniki soku z ziemniaka, takie np. kwasy fenolowe, same nie wykazujące aktywności przeciwnowotworowej, ale wspomagają działanie glikoalkaloidów. Umożliwia to (przy potencjalnym przyszłym opracowaniu formuły leku) zmniejszenie dawki glikoalkaloidów do osiągnięcia tego samego efektu przeciwdziałania rozrostowi komórek nowotworowych przy zmniejszeniu negatywnego wpływu na cały organizm, informuje UPP.