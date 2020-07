Uprawy ziemniaków wolne od bakteriozy 

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uznawania miejsc produkcji za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus.

– Problemem rozwiązywanym projektowanym rozporządzeniem jest ryzyko utraty możliwości wysyłki ziemniaków z Polski do innych państw członkowskich w związku z występowaniem na terenie kraju bakterii Clavibacter sepedonicus. Rozwiązania ujęte w projektowanym rozporządzeniu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego wysyłanych partii ziemniaka, a tym samym utrzymanie dostępu do rynku Unii Europejskiej – informuje resort rolnictwa.

ziemniakiBakteria Clavibacter sepedonicus, sprawca bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, ma w Unii Europejskiej status organizmu kwarantannowego dla Unii i podlega obowiązkowi zwalczania. Przepisy Unii Europejskiej określają przy tym jednolite zasady zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej bakterii, które powinny być stosowane przez wszystkie państwa członkowskie. Zasady te określa dyrektywa Rady 93/85/EWG z dnia 4 października 1993 r. w sprawie zwalczania bakteriozy pierścieniowej ziemniaka (Dz. Urz. WE L 259 z 18.10.1993, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 131, z późn. zm.).

Do czasu przyjęcia do Unii Europejskiej, Polska nie miała możliwości wysyłania ziemniaków na rynek unijny. W związku z akcesją i uzyskaniem dostępu do rynku Unii Europejskiej Polska została jednak zobligowana do przyjęcia dodatkowych wymagań fitosanitarnych obowiązujących przy wysyłce ziemniaków do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Pierwotne wymagania zostały ustalone jeszcze przed akcesją, a następnie zaostrzone w wyniku realizacji raportu z misji ekspertów Komisji Europejskiej we wrześniu 2004 r. W Polsce poziom porażenia upraw ziemniaka przez bakterię Clavibacter sepedonicus był znacznie wyższy niż w pozostałych państwach członkowskich i kształtował się na poziomie około 24%.

Jak podkreśla MRiRW przyjęte rozwiązania przewidują wydawanie dla partii ziemniaków wysyłanych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej zaświadczeń, potwierdzających, że są one wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus. Jednym z warunków wydania takiego zaświadczenia jest pochodzenie bulw ziemniaka z miejsc produkcji uznanych za wolne od bakterii Clavibacter sepedonicus. Konieczne zatem było określenie zasad uznawania takich miejsc.