Czy znajdą się pieniądze na zakup sprzętu do utrzymania urządzeń melioracji wodnej?

Rolnicy domagają się od resortu rolnictwa wprowadzenia zmian w poddziałaniu 5.1. „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, polegających na włączeniu do kosztów kwalifikowalnych podatku VAT oraz umożliwieniu rolnikom ubiegania się o pomoc na zakup sprzętu do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych.

Jak się udało nam ustalić, obecnie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowywane są zmiany w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętym PROW 2014–2020. Jedna ze zmian polega na umożliwieniu spółkom wodnym oraz związkom spółek wodnych ubieganie się o refundację VAT, którego nie można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego.

– W uchwale nr 196 z dnia 16 lutego 2021 roku Komitet Monitorujący PROW 2014-2020 pozytywnie zaopiniował zmiany w tym instrumencie wsparcia. Propozycje zawarte w tej uchwale przekazane zostaną do Komisji Europejskiej (KE) z prośbą o ich akceptację. Po akceptacji zmian przez KE dostosowane zostaną przepisy krajowe, tak aby zaproponowane rozwiązania mogły być wdrożone – informuje Anna Gembicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Odnosząc się do propozycji włączenia rolników, posiadających grunty szczególnie narażone na podtopienie, do grupy podmiotów, które mogą ubiegać się o przyznanie pomocy, MRiRW wyjaśnia, że określając beneficjentów pomocy, którymi są spółki wodne oraz związki spółek wodnych utworzone do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do: ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią, lub melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych będących w posiadaniu członków spółki wodnej, kierowano się potrzebą jak najbardziej efektywnego wykorzystywania zakupionego sprzętu, który ma służyć grupie rolników oraz wzięto pod uwagę dostępny limit środków na realizację inwestycji.

– Jednocześnie informuję, że procedowana jest również zmiana w tym instrumencie, polegająca na wprowadzeniu robót w zakresie urządzeń melioracji wodnych do grupy zadań, na które można otrzymać pomoc. Operacje będą realizowane przez spółki wodne lub związki spółek wodnych na obszarach zmeliorowanych, w celu zminimalizowania negatywnych skutków suszy lub zalania, podtopienia lub nadmiernego uwilgocenia, spowodowanego przez powódź lub deszcz nawalny – dodaje Gembicka.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowany został projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, który w najbliższym czasie zostanie przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania.