Prognoza konwekcyjna dla Polski na dzień 09.08.2020 i noc 09/10.08.2020

Pierwszy stopień zagrożenia zostaje wydany w pasie od północnego zachodu przez centrum Polski po południowy wschód kraju głównie z powodu ryzyka wystąpienia gwałtownych opadów deszczu, silnych porywów wiatru oraz opadów dużego gradu.

Polska nadal jest w zasięgu rozległego wyżu z centrum nad rejonem Morza Północnego, jednak jego wpływ na pogodę nieco osłabnie. Pozostaniemy w zasięgu gorącej masy powietrza polarnego kontynentalnego. W porównaniu z poprzednimi dniami, w powietrzu w środkowej i dolnej troposferze zbierze się nieco więcej wilgoci, przez co rozwój głębokiej i wilgotnej konwekcji będzie nieco bardziej intensywny i zacznie się wcześniej.

Pod wpływem energii CAPE rzędu 1250-2000 J/kg w godzinach popołudniowych w wielu miejscach rozwiną się chmury Cumulonimbus dające przelotne opady deszczu i burze. Ze względu na wolne przemieszczanie się komórek burzowych i dużą wodność troposfery (PW do ok. 40 mm) dużym zagrożeniem podczas burz mogą okazać się nadmierne opady deszczu prowadzące do podtopień. W kilku przypadkach prognozowany jest też rozwój krótkotrwałych, lecz bardzo silnych burz pulsacyjnych charakteryzujących się występowaniem bardzo silnych porywów wiatru i opadami gradu o średnicy do 2-3 cm.

Źródło: Polscy Łowcy Burz

Więcej na: www.lowcyburz.pl