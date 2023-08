Pogoda niekorzystnie wpływa na wielkość produkcji zbóż w UE. Broni się rzepak

Dobre, początkowe prognozy produkcji zbóż w Unii w ciągu ostatniego miesiąca uległy mocnym korektom w dół, a winna jest bardziej sucha niż w poprzednich latach pogoda, która wyczerpała rezerwy wilgoci w glebie w dużej części zachodniej, środkowej i północnej Europy. Ponadto negatywny wpływ na plony został w wielu regionach wzmocniony przez wyraźnie wyższe niż zwykle temperatury przez większą część czerwca i lipca.

Co prawda obecnie prognozowana jest deszczowa aura w większości północnej części UE, ale to stwarza trudne warunki do zbiorów i budzi obawy dotyczące jakości upraw ozimych. Po suchym lecie deszcze nadchodzą w najgorszym możliwym czasie, a główną korzyścią jest uzupełnienie zapasów wilgoci w glebie przed jesiennymi siewami.

Najnowsze szacunki Komisji Europejskiej dotyczące produkcji zostały opublikowane pod koniec zeszłego tygodnia i wynika z nich, że całkowita produkcja zbóż dla UE-27, z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, wyniesie 276,02 mln ton.

Daje to 50,63 mln hektarów zasianej powierzchni, przy średniej wydajności pszenicy miękkiej, kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, owsa, żyta, pszenicy durum i sorgo na poziomie 5,45 t/ha. Porównując te dane to jest to spadek w porównaniu z obszarem, plonami i całkowitą produkcją z poprzedniego sezonu, które wyniosły odpowiednio 51,05 mln ha, 5,24 t/ha i 267,68 mln ton.

Zeszłotygodniowa aktualizacja produkcji na lata 2023-24 ustaliła produkcję pszenicy miękkiej na poziomie 127,43 mln ton na 21,92 mln ha przy średniej wydajności 5,81 t/ha. Można to porównać do 126,74 mln ton z 21,9 mln ha i średniej wydajności 5,79 t/ha w zeszłym roku. Oczekuje się, że plony jęczmienia w UE-27 w tym sezonie wyniosą 4,74 t/ha, co oznacza spadek o 6 proc. w porównaniu z 5,03 t/ha w 2022 r. Powierzchnia obsiana jest stosunkowo niezmieniona rok do roku i wynosi 10,36 mln ha, ale szacuje się, że produkcja jest niższa o 5,7 proc. niż ubiegłoroczne zbiory na poziomie 49,14 mln ton.

Kukurydza jest drugim co do wielkości zbożem produkowanym w UE w każdym sezonie, a oczekuje się, że tegoroczne zbiory będą o 21 proc. wyższe rok do roku i wyniosą 63,24 mln ton, ale o 13,9 proc. niższe niż produkcja z poprzedniego sezonu, która wyniosła 73,48 mln ton. Tegoroczny obszar obsiany jest obecnie o 4,5 proc. niższy niż w poprzednim sezonie i wynosi 8,45mln ha, ale prognozowane plony mają wzrosnąć o 26,7 proc. z 5,91 t/ha w 2022 r. do 7,48 t/ha w tym sezonie.

Prognozuje się, że produkcja nasion oleistych w UE wyniesie 32,98 mln ton, czyli o 5,6 proc. więcej niż zbiory w 2022 r., które wyniosły 31,23 mln ton. Jest również o 9,26 proc. więcej niż zbiory z 2021 r., które wyniosły 30,19 mln ton, i o 10,5 proc. więcej niż średnia pięcioletnia wynosząca 29,84 mln ton. Rzepak jest najczęściej uprawianą rośliną oleistą w UE, a przewidywana produkcja wynosi obecnie 19,44 mln ton, co stanowi 58,9 proc. całkowitej uprawy nasion oleistych w UE.

