Produkty mleczarskie muszą być chronione

Wspólnie z Europejskim Stowarzyszeniem Mleczarskim (EDA) i Eucolait, Komitety Copa i Cogeca wzywają Unię Europejską do dalszego dbania o to, by produkty mleczne były chronione przed wprowadzającymi w błąd opisami sprzedaży w prawodawstwie UE oraz w przyszłej wspólnej polityce rolnej (WPR).

Głównym celem prawodawstwa UE w zakresie etykietowania jest dostarczanie konsumentom informacji na temat ich żywności oraz zwiększanie przejrzystości opisów handlowych w celu uniknięcia wprowadzających w błąd praktyk.

– Europejski Trybunał Sprawiedliwości (ETS) wydał niedawno wyrok stwierdzający, że określenia mleko, serwatka, śmietana, masło, maślanka, ser i jogurt nie mogą być używane do opisania produktu roślinnego. Pomoże to powstrzymać firmy spożywcze, które sprzedają produkty oznaczone jako „mleko sojowe” lub „masło tofu”, od etykietowania jako „mleko” lub „masło”. Kwestią nie jest posiadanie na rynku roślinnych, innowacyjnych produktów na rynku, ale zapewnienie, by konsumenci nie byli wprowadzani w błąd lub nie mieli żadnych wątpliwości co do cech odżywczych produktów zwierzęcych i produktów pochodzenia roślinnego – mówi Pekka Pesonen, sekretarz Generalny Copa i Cogeca wyjaśnione.

– Na przykład produkty mleczne są pełne wapnia i szerokiej gamy niezbędnych składników odżywczych, które są szczególnie ważne dla dzieci i osób starszych. Wprowadzanie w błąd dla konsumentów polega na postrzeganiu produktów takich jak „mleko” i „masło tofu” jako „mleko” i „masło” jako zamienników, gdy mówimy o zupełnie innych produktach, których właściwości odżywcze są dalekie od dopasowania unikalnej mieszanki makro- i mikroelementy z mleka i nabiału – dodaje Alexander Anton, sekretarz generalny Europejskiego Funduszu Mleczarskiego (EDA).

Europejskie stowarzyszenie mleczarskie i Eucolait, Copa i Cogeca apelują do UE, aby zagwarantowała, że ​​warunki mleczne i normy handlowe pozostaną chronione w prawodawstwie UE i będą przestrzegane przez wszystkich partnerów łańcucha dostaw.

– Muszą być w pełni egzekwowane przez władze państw członkowskich przez cały czas. Ważne jest również, aby nadal były chronione w ramach przyszłej WPR i wykorzystywane wyłącznie do mleka i produktów mlecznych. Normy handlowe określają podstawowe specyfikacje produktów, które muszą być przestrzegane przez wszystkie podmioty łańcucha dostaw w interesie zapewnienia wysokiej jakości produktów i uczciwej konkurencji – podsumowuje Jukka Likitalo, sekretarz generalny Eucolait.

Źródło: Copa – Cogeca