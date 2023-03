Praca w rolnictwie bez własnego gospodarstwa. Jakie są możliwości?

Liczba osób pracujących w rolnictwie systematycznie maleje, ale nadal można w nim znaleźć satysfakcjonujące zajęcie. Dotyczy to także osób nieposiadających kierunkowego wykształcenia i swojego gospodarstwa.

Zatrudnienie w rolnictwie stanowi coraz mniejszy odsetek ogółu. Według ostatnich statystyk w tym sektorze pracuje niespełna 10 proc. aktywnych zawodowo Polaków. To niewiele zarówno w porównaniu do pozostałych sektorów (prawie 60 proc. w usługach i 31 proc. w przemyśle), jak i stanu z poprzednich lat. Taka sytuacja to wynik przede wszystkim postępującej mechanizacji i informatyzacji rolnictwa, przez którą duża część zadań przenoszona jest na firmy przemysłowe oraz usługowe.

Ten trend nie oznacza jednak, że w rolnictwie nie ma pracy. Nawet osoby nieposiadające gospodarstwa mogą znaleźć zajęcie. To zadanie najłatwiejsze będzie oczywiście w przypadku pracowników wykwalifikowanych. Również bez kierunkowego wykształcenia w tym sektorze można jednak liczyć na angaż – zwłaszcza w sezonie zbiorów. Szczególnie dużo ofert w rolnictwie pojawia się w regionach bogatych w uprawy i hodowle – np. na Kujawach lub Podlasiu (sprawdź najnowsze ogłoszenia o pracę w Białymstoku). W nowym artykule przyglądamy się poszczególnym możliwościom pracy w rolnictwie.

Jaka praca czeka po studiach rolniczych?

Pełne studia rolnicze to ponad 5 lat interdyscyplinarnej nauki. Ich program obejmuje nie tylko dziedziny bezpośrednio związane z uprawą i hodowlą, ale też chemię, geografię i ekonomię. Podstawowy blok kompleksowo przygotowuje do prowadzenia własnego gospodarstwa, ale też pozwala pełnić wiele funkcji w różnych firmach. Podczas nauki studenci mogą wybrać jedną z wielu specjalizacji – np. agrobiologię, agronomię, agrobiznes, agroturystykę, doradztwo rolnicze, kształtowanie środowiska lub agroekonomię.

Dla większości absolwentów studia rolnicze są przygotowaniem do przejęcia gospodarstwa i kontynuowania rodzinnych tradycji. Jeśli z jakichś względów nie chcą lub nie mogą zdecydować się na ten krok, praca będzie na nich czekać w innych miejscach. Mowa tu przede wszystkim o dużych, uprzemysłowionych gospodarstwach, gdzie wielu z nich pracuje jako zarządcy. Poza tym etat można znaleźć w skupach żywca i płodów rolnych, w firmach dystrybuujących sprzęt i materiały, w instytucjach publicznych oraz organizacjach pozarządowych.

Praca w rolnictwie bez kwalifikacji

Rolnictwo szuka też pracowników niewykwalifikowanych. Często chodzi o prace sezonowe przy zbiorach owoców. Adresatami takich ogłoszeń są przede wszystkim uczniowie i studenci, obcokrajowcy zza wschodniej granicy i osoby chcące dodatkowo zasilić swój budżet. Praca na pełen etat czeka natomiast w gospodarstwach specjalizujących się w hodowli zwierząt. Trzeba jednak pamiętać, że to zajęcie wymagające odpowiednich psychicznych predyspozycji i dużej siły fizycznej.

Na koniec warto wspomnieć, że praca na wsi to nie tylko rolnictwo. Coraz więcej gospodarstw decyduje się na wprowadzenie oferty agroturystycznej. Rozwój tej branży generuje zapotrzebowanie na nowych pracowników. Szansę na znalezienie etatu na terenach wiejskich mają przede wszystkim kucharze i przeróżni specjaliści ds. obsługi ruchu turystycznego. Jak widać, o zatrudnienie w rolnictwie mogą starać się nie tylko osoby posiadające własne gospodarstwo. Dotarcie do interesujących ofert będzie łatwiejsze dzięki portalom takim jak GoWork.pl. Znajdziesz w nim mnóstwo aktualnych ogłoszeń z tego i innych sektorów gospodarki.

Materiał Partnera GoWork.pl