Platforma doradcza eDWIN nagrodzona Złotym Medalem MTP

Platforma doradcza eDWIN, której pomysłodawcą jest Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, została nagrodzona Złotym Medalem Grupy Międzynarodowych Targów Poznańskich. Nagroda jest przyznawana produktom wyróżniającym się innowacyjnością w oparciu o autorskie rozwiązana.

– Cieszymy się z tego wyjątkowego wyróżnienia oraz faktu, że zewnętrzna kapituła złożona z ekspertów doceniła innowacyjność oraz możliwości, które niesie dla rolników platforma doradcza eDWIN. Jest to dla nas dodatkowa motywacja do dalszej pracy nad rozwojem platformy. Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu aktywnie wspiera i przyczynia się do rozwoju rolnictwa, o czym świadczy między innymi utworzenie platformy eDWIN. Złoty Medal przyznany przez Grupę MTP utwierdza nas w przekonaniu, że kierunek naszych działań jest słuszny – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

– Wierzę, że coraz większa liczba rolników będzie korzystała z funkcjonalności, które oferuje platforma eDWIN. Jest to dla nich wsparcie w codziennej pracy na polu. W dzisiejszym świecie, w którym technologie są obecne w większości sfer naszego życia, rolnictwo również powinno korzystać z nowoczesnych rozwiązań – mówi Maciej Zacharczuk, kierownik prac nad platformą eDWIN z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Platforma jest całkowicie darmowa i dostępna dla wszystkich chętnych na komputerach oraz jako aplikacja na urządzeniach mobilnych. Z platformy mogą korzystać zarówno rolnicy, instytucje naukowe, samorządy, jak i inne chętne osoby.

W ramach platformy eDWIN powstały cztery elektroniczne usługi:

wirtualne gospodarstwo,

udostępnianie danych meteorologicznych,

śledzenie pochodzenia produktów,

raportowanie zagrożeń.

Szczegółowe informacje o platformie dostępne są na stronie edwin.gov.pl.

Złoty Medal Grupy MTP nie jest pierwszym wyróżnieniem, które otrzymała platforma eDWIN. We wrześniu 2021 roku została ona nagrodzona Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju. Przyznanie wyróżnień będzie miało miejsce 13 stycznia 2023 roku podczas oficjalnego otwarcia targów Polagra Premiery. Na targach będzie również dostępne stoisko platformy doradczej eDWIN.

Platforma doradcza eDWIN powstała w ramach projektu „Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin”, który był dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach programu Polska Cyfrowa.

Pomysłodawcą utworzenia platformy eDWIN był Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu. W pracach nad platformą eDWIN uczestniczyły wszystkie wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w Polsce, Centrum Doradztwa Rolniczego, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.