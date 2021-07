Polskie trzymetrowe kompaktowe talerzówki w korzystnej cenie

Kompaktowe brony talerzowe podbiły serca rolników. Dzięki swojej wszechstronności są to bardzo często wybierane maszyny a oferta rynkowa jest naprawdę bogata. Przyjrzymy się zatem co w tym segmencie oferują polscy producenci.

Gama dostępnych na rynku kompaktowych bron talerzowych polskich producentów jest naprawdę ogromna. W poniższym artykule uwzględniamy tylko pewną część rynkowej oferty, gdyż wspomnianych producentów jest naprawdę wielu. Jednakże to krótkie zestawienie powinno pozwolić na orientację jak obecnie kształtują się ceny takich maszyn.

Mandam Gal-C 3,0

Bardzo szeroką ofertę bron talerzowych posiada firma Mandam. Jedną z nich jest model Gal-C, który charakteryzuje się dwoma rzędami talerzy osadzonymi na bezobsługowych piastach i zabezpieczonych za pomocą gumowych elastomerów. W standardzie znajdziemy także talerze zębate o średnicy 560 mm, ekrany boczne zaczepione na gumach amortyzujących oraz regulowaną odległość wału za maszyną. Cena wersji podstawowej to 25,4 tys. zł netto.

Grano System Shark

Maszyna z oferty Grano w standardzie wyposażona jest w talerze uzębione firmy Ofas o średnicy 560 mm, które standardowo zabezpieczone są za pomocą amortyzatorów gumowych. Oprócz tego, w wersji podstawowej znajdziemy również ekrany boczne oraz tylny wał rurowy o średnicy 500 mm. Maszyna w podstawowej wersji posiada piasty obsługowe, a jej cena wynosi 15,6 tys. zł netto.

Landstal BT 300

Charakterystyczną cechą brony Landstal BT 300 jest szeroki rozstaw między rzędami talerzy wynoszącym 100 cm. Taka konstrukcja pozwala na pracę na polu z dużą ilością resztek pożniwnych, bez obaw o zapchanie się maszyny. Do wyboru są dwie średnice talerzy: 560 oraz 610 mm, obie wersje posiadają gumowe amortyzatory. W standardzie znajdziemy wał rurowy o średnicy 560 mm, ekrany boczne z regulacją położenia, a także składane skrajne talerze. Bazowa specyfikacja obejmuje obsługowe piasty, jednak istnieje możliwość dopłaty za piasty niewymagające smarowania. Takie udogodnienie kosztuje 1400 zł netto. Cena wersji podstawowej to 14,5 tys. zł netto.

Rolmako U 652

Brona talerzowa o oznaczeniu U 652 posiada bogate wyposażenie standardowe takie jak chociażby bezobsługowe piasty, amortyzator gumowy, hydrauliczna regulacja głębokości pracy, uzębione talerze Ofas 560 mm czy chociażby wał rurowy o średnicy 500 mm. Cena maszyny w wyposażeniu standardowym to 20,9 tys. zł netto.

Tolmet Simply

Jeden z najpopularniejszych modeli ze stajni tego producenta. W tej wersji otrzymamy maszynę wyposażoną w talerze o średnicy 510 mm i będą one zamocowane na amortyzatorach gumowych. Codzienna eksploatacja będzie ograniczona do minimum, gdyż piasty są bezobsługowe, a smarowania wymaga jedynie łożyskowany wał. Maszynę uzupełnia tylny wał rurowy, lub strunowy, który dodatkowo rozbija powstałe bryły. Cena wersji podstawowej to 14 tys. zł netto.

Unia Ares XL

Największy polski producent posiada w swojej ofercie m.in. talerzówkę Ares XL, która charakteryzuje się rozstawem pomiędzy rzędami talerzy na poziomie 85 cm. W standardzie jest zabezpieczenie talerzy amortyzatorami gumowymi oraz bezobsługowe piasty. Talerze mają średnicę 560 mm. Standardowe wyposażenie obejmuje również wał rurowy ø600 mm, a także rząd zgrzebeł sprężystych przed wałem. Cena wersji podstawowej to 32,2 tys. zł netto.

Agro-Lift BT

Z oferty firmy Agro-Lift warto przyjrzeć się modelowi B, który oferuje dwa rzędy talerzy o średnicy 510 mm i słupice zabezpieczone są na amortyzatorze gumowym. Dodatkowo w skład maszyny wchodzi tylny wał 10-rurowy o średnicy 500 mm oraz ekrany boczne, a także składane talerze skrajne z regulacją głębokości pracy. W standardzie dostępne są piasty z punktami smarownymi. Cena wersji podstawowej to 32,2 tys. zł netto

Agro-Masz BT30

Brona talerzowa BT Agromaszu pozwala na pracę w zakresie od 3 do 14 cm głębokości przy standardowej średnicy talerzy wynoszącej 560 mm zabezpieczonych na gumowych amortyzatorach i osadzonych na piastach bezobsługowych. Standardowo maszyna wyposażona jest w ekrany boczne mocowane do ramy za pomocą połączeń pływających, dzięki czemu uchylą się w górę w przypadku kolizji. Dodatkowo posiadają one regulację głębokości pracy oraz położenia wzdłużnego. Cena wersji podstawowej to 17 tys. zł netto

Akpil Gepard

Talerzówka Gepard posiada talerze średnicy 560 mm a odstęp między rzędami talerzy wynosi 75cm. Talerze są zawieszone na gumowych zabezpieczeniach a łożyska są bezobsługowe. Ponadto jest wyposażona w mechaniczną regulację kąta natarcia talerzy i mechaniczną regulację wałów talerzowych względem siebie. Cena wersji podstawowej to 25 tys. zł netto

Bomet Pegasus U223/5

Firma Bomet oferuje kompaktową bronę talerzową Pegasus U223/5. Maszyna pozwala na uzyskanie głębokości roboczej w zakresie od 8 do 18 cm. Regulacja ta odbywa się za pomocą pozycjonowania wału tylnego. Ekrany boczne, będące na wyposażeniu standardowym ograniczają wyrzucanie gleby przez skrajne talerze obu sekcji talerzy. Talerzówka może zostać wyposażona w talerze uzębione o średnicy 510 lub 560 mm. Każda sekcja talerzowa zamocowana jest na piaście bezobsługowej, a za zabezpieczenie przed przeciążeniem odpowiada amortyzator gumowy, lub sprężyna. Duża zaletą brony jest również rozstaw talerzy wynoszący aż 121 cm. Cena wersji podstawowej to 20,5 tys. zł netto.