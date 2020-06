CatrosXL od 4 m do 8 m

Nowe kompaktowe brony talerzowe Amazone do mieszania dużej ilości masy organicznej i wysokiej wydajności powierzchniowej.

Nowe kompaktowe brony talerzowe CatrosXL z bardzo dużymi talerzami są już dostępne także w szerokościach roboczych od 4 m do 8 m. Składane maszyny zawieszane, dostępne w szerokościach roboczych 4 m, 5 m i 6 m, mogą być opcjonalnie wyposażone w zaczep i tylny układ jezdny TS i dzięki temu mogą być używane także przez mniejsze ciągniki. Dodatkowo CatrosXL jest dostępny z podwoziem środkowym TX dla dużej wydajności powierzchniowej w wersji 7 m i 8 m. Dzięki prędkości roboczej do 18 km/h, nowe modele spełniają wysokie wymagania dotyczące maksymalnej wydajności powierzchniowej przy perfekcyjnych wynikach pracy i minimalnym zużyciu paliwa.

Głównymi elementami brony CatrosXL są duże talerze o średnicy 610 mm i rozstawie 25cm i dużymi odstępami między rzędami talerzy oraz wałem, co zapewnia dobre przejście dla dużych ilości masy organicznej. Poza talerzami z głębokimi ząbkami do pracy na suchych i zwięzłych glebach, klienci mogą wybrać wersję z drobnymi ząbkami. Zapewnia to pełną powierzchnię cięcia i maksymalny efekt rozdrabniania nawet na bardzo małych głębokościach roboczych. Dodatkowo podziałka wynosząca 12,5 cm zapewnia obróbkę całej powierzchni pola. Specjalny kąt natarcia dwóch rzędów talerzy zapewnia bezpieczną jazdę za ciągnikiem oraz optymalne mieszanie przy minimalnej sile pociągowej nawet w najtrudniejszych warunkach. Łożyskowanie talerzy z bezobsługowym ślizgowym pierścieniem uszczelniającym i długotrwałym smarowaniem są dobrze znane z produktów Catros i sprawdziły się już miliony razy.

Dla perfekcyjnego dopasowania do podłoża i utrzymywania głębokości roboczej talerze są indywidualnie zawieszone na gumowych elementach amortyzujących. Specjalnie ukształtowane odlewane ramię talerzy zostało zmodyfikowane, aby sprostać większym wymaganiom i prowadzić talerze bezpiecznie w glebie w każdych warunkach. Maszyny o dużych szerokościach roboczych 7 m i 8 m mogą być opcjonalnie wyposażone w niepowtarzalną ramę ContourFrame. Oba wysięgniki zespołu brony talerzowej są wstępnie hydraulicznie naprężone, co pozwala na optymalne dostosowanie się do nierówności terenu zarówno w górę jak i w dół.

Głębokość roboczą można regulować mechanicznie za pomocą wrzecion nastawczych na maszynie lub hydraulicznie podczas jazdy bezpośrednio z kabiny. Połączenie między dwoma rzędami talerzy zapewnia pracę obu rzędów na tej samej głębokości. Cała maszyna zawsze pozostaje równoległa do podłoża i nie ma możliwości jej ściągania ze względu na zmianę głębokości roboczej. Dodatkowo zwiększenie głębokości roboczej zwiększa również prześwit między polem talerzowym i wałem, co zapewnia wystarczająco dużo miejsca na przepływ ziemi i jej osiadanie przed wałem. Wszystkie punkty obrotu pola talerzy są bezobsługowe. Wysokość tarczy bocznych maszyn można regulować oddzielnie, co zapewnia równe pole na łączeniach przejazdów.

Typy maszyn TS z tylnym układem jezdnym i zaczepem o szerokościach roboczych 4 m, 5 m i 6 m charakteryzują się bardzo płynną pracą, ponieważ podczas pracy podwozie można całkowicie unieść nad ramą. Dodatkowa masa podwozia pomaga równomiernie zagłębiać się talerzom w podłoże nawet w najtrudniejszych warunkach. Wersja TS jest standardowo wyposażona w tłumienie drgań, które jest aktywowane w określonych warunkach, co zapewnia płynną pracę. Podczas zawracania maszyna może toczyć się na wale, co oszczędza czas i zapewnia wysoką wydajność powierzchniową.

Maszyny TX o szerokości roboczej 7 m i 8 m posiadają zintegrowane środkowe podwozie. Optymalne rozłożenie ciężaru oznacza, że maszyny te mogą być bezpiecznie transportowane po drogach. Jednocześnie pozycja podwozia zapewnia maksymalny komfort jazdy dzięki dużej zwrotności na poprzeczniakach. Podwozie można wyposażyć w opony o rozmiarze 700, co zminimalizuje nacisk na podłoże podczas skrętów nawet na bardzo piaszczystym lub mokrym terenie i zapewni napęd własny kół.

Do nowego CatrosXL dostępnych jest 11 różnych walców, dzięki czemu Amazone może zaoferować idealny wał do zagęszczania i kopiowania głębokości w zależności od rodzaju gleby i warunków glebowych. Zagarniacze za wałem są dostępne również dla wielu wałów, szczególnie w przypadku drugiej uprawy ścierniska lub uprawy przedsiewnej.

Komunikat prasowy: Amazone