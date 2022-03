Podpalacz z Kotuni zatrzymany? Wyrządzał szkody rolnikom

Policjanci z wielkopolskiej Słupcy zatrzymali mężczyznę, który podejrzewany jest o spowodowanie w miniony weekend kilku pożarów gospodarstw rolnych w miejscowości Kotunia.

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Słupcy, na podstawie zebranych dowodów mężczyźnie przedstawiono zarzuty dokonania uszkodzeń mienia na szkodę dwóch różnych osób. Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany przez trzy dni podkładał ogień w budynkach gospodarczych oraz stogach siana w obrębie dwóch gospodarstw rolnych, co spowodowało straty w wysokości kliku tysięcy złotych. Sytuacje te dotyczyły między innymi stodoły i obory. O losie podpalacza zdecyduje sąd. Za niszczenie mienia polski kodeks karny przewiduje do 3 miesięcy do 5 lat więzienia.

Paweł Palica