Pierwsza w Polsce sieczkarnia z takim wyposażeniem

Na początku września w miejscowości o uroczej nazwie Czaje-Bagno w województwie podlaskim odbyły się pokazy zbioru kukurydzy sieczkarnią samobieżną FR650. Dodatkowo można było również zobaczyć pracę maszyn uprawowych z nowej gamy marki New Holland – pługi oraz agregaty ścierniskowe.

– Mamy przyjemność zaprezentować podczas pracy sieczkarnię samobieżną New Holland serii FR, wyposażoną w nowoczesny i bardzo funkcjonalny czujnik NIR. Czujnik w czasie zbioru prowadzi pomiar substancji odżywczych zawartych w plonie, ale to zaprezentuje w szczegółach Rafał Galus. Chciałbym jeszcze dodać, że jest to pierwsza taka maszyna New Holland w Polsce, kupiona przez gospodarstwo pana Kowalczuka od lokalnego dealera Primator Henryk Kraszewski. Chcemy równorzędnie zaprezentować podczas tych pokazów gamę maszyn uprawowych, pługi oraz agregaty ścierniskowe takie jak pług PHVH5, brona rotacyjna RLX 305QXG oraz agregat ścierniskowy STC300RS – powiedział na wstępie Łukasz Chęciński, Marketing Manager New Holland.

Prezentację sieczkarni samobieżnej FR650, model sprzęgnięty z hederem 8 rzędowym o 6 m szerokości roboczej poprowadził Rafał Galus, specjalista ds. produktu z New Holland, który z pasją opowiadał o nowościach w wyposażeniu.

Czujnik NIR On Board™

Maszyna wyposażona w silnik Cursor C16, o prawie 16 litrach pojemności i maksymalnej mocy 653 KM. Sieczkarnia posiada czujnik NIR On Board™ – jest to pierwsza taka maszyna w Polsce, która dzięki czujnikowi prowadzi pomiar substancji odżywczych zawartych w plonie, już podczas zbioru. Sieczkarnia dokonuje pomiaru wszystkich głównych parametrów plonów, takich jak sucha masa, białko nieoczyszczone, skrobia, włókno kwaśne detergentowe, neutralne włókno detergentowe czy popiół. Czujnik pochodzi od włoskiego partnera firmy New Holland – Dinamica Generale. Parametry zbierane są na monitorze w kabinie, które można później eksportować do chmury lub pobrać na pendrive, a następnie przenieść na dowolny komputer.

System Intelli Fill™

Sieczkarnia samobieżna FR650 wyposażona jest system automatycznego napełniania przyczep – Intelli Fill™. System ten posiada lampę doświetlającą i kamerę na podczerwień, co umożliwia kierowanie końcówki wyrzutu wyładunku na przyczepę, tak aby nie rozsypać sieczki materiału roślinnego i wypełnić przyczepę w jak największym stopniu bez strat materiału roślinnego.

Spiralny zgniatacz ziarna Dura Shredder™

W sieczkarni zamontowany jest pierwszy w Polsce spiralny zgniatacz ziarna Dura Shredder™. Zgniatacz ma 2 walce, jeden z nich ma 110 zębów, drugi 138 zębów. Zęby są ułożone na zgniataczu w profilu spiralnym. Pomiędzy obrotami jednego i drugiego walca jest 30% różnicy prędkości. Taka różnica prędkości oraz spiralne ułożenie zębów na walcach sprzyja temu, że ziarno jest lepiej rozgniecione, roztrzepane i rozbite na drobne strzępki co z kolei umożliwia uzyskanie wyższego stopnia wartości pokarmowej pryzmy kukurydzianej.

Gospodarstwo Pana Piotra Kowalczuka jest to gospodarstwo 170 ha o profilu mleczarskim. Posiada obecnie 100 krów mlecznych i planuje rozbudowę hodowli o kolejne 100 sztuk. Zakupioną sieczkarnię planują wykorzystać na własny użytek jaki i na usługi.

Filmy i galerię zdjęć z pracy sieczkarni oraz pracy pługa PHVH5, brony rotacyjnej RLX 305QXG i agregatu ścierniskowego STC300RS można zobaczyć na naszym FB oraz stronie www.wrp.pl

Tekst i zdjęcia: Anna Arabska