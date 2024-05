Nowe rekordy cenowe pszenicy i rzepaku

Dobra passa dla pszenicy i rzepaku cały czas trwa i obecnie notowane są nowe rekordy cenowe, nie widziane od dobrych kilku miesięcy.

Na wczorajszej sesji rajd pszenicy na giełdzie Matif naprawdę nabrał tempa i kontrakt grudniowy wzrósł o 9,25 EUR do 258,75 EUR/t, zamykając się na najwyższym poziomie od dziewięciu miesięcy. Na CBoT najczęściej notowany lipcowy kontrakt wzrósł o 23,5 centa do 687 centów/buszel.

Powodem silnych wzrostów była wypowiedź rosyjskiej firmy doradztwa rolniczego IKAR , która obniżyła prognozę zbiorów rosyjskiej pszenicy z 91 mln ton do 86 mln ton oraz eksportu pszenicy w sezonie 2024/25 z 50,5 mln ton do 47 mln ton. ICAR obniżył ogólną prognozę zbiorów zbóż w Rosji ze 142 mln ton do 135 mln ton oraz prognozę całkowitego eksportu zbóż z 64,5 mln ton do 59,5 mln ton. Silne mrozy na centralnych obszarach upraw i susza w południowej Rosji uszkodziły zasiewy.

Dobre nastroje na rynku pszenicy przeniosły się również na nasiona oleiste i w poniedziałek kontrakty terminowe na rzepak na giełdzie Matif zamknęły się nieco wyżej. Kontrakt sierpniowy wzrósł o 2,75 EUR do 484,75 EUR/t, co było najwyższą ceną zamknięcia od prawie dziesięciu miesięcy. Także soja w Chicago odnotowała niewielkie wzrosty i kontrakt lipcowy zanotował dzienny wzrost o 0,5 centa do 1219,5 centów/buszel.

Soja była wspierana przez rynki stabilnych zbóż i obawy pogodowe w Brazylii . Firma doradcza Pátria Agronegócios obniżyła prognozę zbiorów soi w Brazylii na rok 2023/2024 o 360 tys. ton do 142,82 mln ton. Straty w plonie soi spowodowane niedawnymi powodziami w południowej Brazylii szacuje się na 2,4 mln ton. Dzisiaj brazylijski urząd ds. rolnictwa CONAB przedstawi swój miesięczny raport zawierający ponowną ocenę zbiorów soi.

Źródło: Kaack