Ograniczenie stosowania pestycydów w odwrocie. “Potrzebne jest nowe podejście do WPR”

– Nasz unijny system produkcji żywności jest wyjątkowy, a nasi rolnicy wytwarzają żywność najwyższej jakości na świecie i trzeba im uczciwie płacić – stwierdziła dziś podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego przewodnicząca KE Ursula von der Leyen zapowiadając jednocześnie wycofanie wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego ograniczenia stosowania pestycydów.

Dodała także, że kwestie ewentualnych reform dotyczących polityki rolnej podjęte zostaną późnym latem na podstawie raportu opartego na wynikach strategicznego dialogu na temat przyszłości rolnictwa w UE.

Obok kwestii bezpieczeństwa, kwestia rolniczych protestów zdominowała dzisiejsze obrady. Wobec podnoszonych tematów potrzeby nowego podejścia do Wspólnej Polityki Rolnej, bezpieczeństwa żywnościowego, opłacalności produkcji i transformacji ekologicznej “większość posłów do PE podniosła potrzebę znalezienia rozwiązań pozwalających na jednoczesne zajęcie się tymi kwestiami, a wielu z nich przestrzegało przed głosami populistycznymi próbującymi upolitycznić ten złożony problem. Niektórzy wzywali do bardziej bezpośredniego wsparcia finansowego dla rolników lub wprowadzenia ograniczeń w imporcie produktów rolnych” – czytamy w komunikacie Parlamentu Europejskiego.

Effective nature protection must offer generous incentives.

Only if farmers can live off the land will they invest in the future

Only if we meet our climate & environment goals will farmers be able to make a living

Farmers are aware of this. We should place more trust in them. pic.twitter.com/t1W3nOJKYY

