Od jutra można składać wnioski o zwrot akcyzy na paliwo rolnicze

Od jutra rozpoczyna się II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za zakupiony olej napędowy użyty do produkcji rolnej. Wysokość zwrotu to 2 zł za litr paliwa.

Ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na podstawie której rolnicy otrzymują obecnie zwrot podatku za paliwo, weszła w życie 2 czerwca b.r. Zmieniała ona dotychczas obowiązującą ustawę. Wprowadziła zmiany rozszerzające zwrot podatku o producentów owiec, kóz, świń i koni i zwiększające stawki zwrotu. Zachowany został sposób obliczania kwoty zwrotu podatku jako jako iloczynu ilości zakupionego oleju napędowego wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu.

Rolnicy składali wnioski o zwrot podatku na mocy poprzednio obowiązującej ustawy (I termin obowiązywał od 1 lutego do 31 lipca) dlatego w II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

– 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło (dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr ON);

– 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

– 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. na utrzymywane świnie owce, kozy i konie (dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr ON).

Jak podkreślił minister Robert Telus podczas dzisiejszej konferencji prasowej, stawka zwrotu podatku wzrosła o 100 procent – z 1 zł w 2022 roku do 2 zł w tym roku.