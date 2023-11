Paliwo rolnicze: zwrot 1,46 zł na litr oleju napędowego to za mało

Krajowa Rada Izb Rolniczych zajęła stanowisko w odnośnie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2024 r. W opinii KRIR proponowana stawka jest za niska.

Krajowa Rada Izb Rolniczych odniosła się do projektowanego rozporządzenia, ponieważ znajduje się ono na etapie konsultacji publicznych. Przedstawiciele rolników uważają, że proponowana stawka w wysokości 1,46 zł jest za niska w sytuacji stale rosnących kosztów produkcji, w tym właśnie cen paliwa. Wzrostowi kosztów nie towarzyszy wzrost cen produktów rolnych, ale wprost odwrotnie – głęboki spadek. Przykładem jest choćby obniżka cena mleka, które w niektórych mleczarniach spadły nawet o 50%. Uwzględniając te trudności Rząd powinien przyjąć wysokość stawki zwrotu za podatek akcyzowy na poziomie 2 zł.

Dodatkowo, zdaniem KRIR, w przepisach dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, powinno się uwzględnić hodowców gęsi, kaczek, indyków i kur, w ramach rocznego limitu ustalonego dla posiadaczy zwierząt w gospodarstwie. Izba zwraca uwagę, że hodowcy tych zwierząt są pomijani przy ustalaniu limitu zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego.

“Ponadto o ile już muszą być limity dla hodowców, w zależności od rodzaju posiadanych zwierząt to należałoby w przypadku bydła zwiększyć ten limit do 60/DJP (liczby niezbędnej/minimalnej do rzeczywistego ustalenia zużycia paliwa przy chowie bydła). Należy także wziąć pod uwagę, że w produkcji zwierzęcej ciągniki pracujące z paszowozami i w oborach zużywają znaczne ilości oleju napędowego i rolnicy muszą opłacać podatek drogowy wliczony w cenę tego oleju, pomimo że nie poruszają się po drogach publicznych” – czytamy w komunikacie KRIR