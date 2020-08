Nowy rozsiewacz od Kvernelanda

Norweski producent wprowadza do oferty nowy rozsiewacz Exacta CL EW wyposażany w zbiorniki nawozowe o pojemności od 1100 do 2000 kg. Maszyna oferuje kilka ciekawych funkcji, w tym także przydatnych do pracy na pochyłościach.

Rozsiewacz nawozów Kverneland jest w standardzie kompatybilny z systemem ISOBUS a szerokość robocza wynosi od 10 do 28 metrów. Ten model rozsiewacza jest wyposażony w system ważący z unikalnym czujnikiem referencyjnym dla automatycznej kalibracji przepływu nawozu, szczególnie w ekstremalnych warunkach, takich jak nierówne lub górzyste tereny.

Rozsiewacz Exacta CL EW jest wyposażony w jeden 10-tonowy czujnik wagowy, co w połączeniu z czujnikiem referencyjnym, który automatycznie koryguje pomiary pod kątem nachyleń lub wstrząsów, zapewnia precyzyjne dawkowanie nawozu. System ważenia z automatyczną kalibracją porównuje rzeczywisty przepływ nawozu z przewidywanym przepływem i automatycznie dostosowuje jego dozowanie w przypadku wystąpienia odchyleń.

Ta funkcja zapobiega przedawkowaniu oraz wysiewowi zbyt małej dawki, co ma zagwarantować lepszą jakość plonu i oszczędności nawozu. Istnieje również możliwość aplikacji nawozu ze zmiennym dawkowaniem niezależnie dla lewej i prawej strony, dzięki czemu można zastosować dwie dawki nawozu w tym samym przejeździe.

W celu maksymalizacji wydajności i zmniejszenia kosztów produkcji rolnej, dla rozsiewacza Exacta CL EW istnieje możliwość zakupu oprogramowania podstawowej kontroli sekcji, gdzie liczba sekcji zostanie zwiększona z 2 szerokich (prawa i lewa), do maksymalnie 8 o szerokości nie mniejszej niż 4 metry.

Ten model rozsiewacza z wagą jest wyposażony w pojedynczy siłownik elektryczny na każdym z dysków, który reguluje dawkę zapewniając optymalne dostarczenie składników pokarmowych roślinom. Podstawowa Kontrola Sekcji w rozsiewaczu Exacta CL EW reguluje system dozujący w oparciu o sygnał GPS, aby zoptymalizować rozkład nawozu poprzez unikanie niedostatecznego lub nadmiernego pokrycia.

