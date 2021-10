Nowy pielnik New Holland SRC SmartSteer z systemem automatycznego sterowania

Marka New Holland kontynuuje swój rozwój w dziedzinie mechanicznego zwalczania chwastów, wprowadzając na rynek nowy model pielnika – SRC SmartSteerTM z systemem automatycznego sterowania wykorzystującym kamerę.

Maszyna uzupełnia istniejącą ofertę modeli bez możliwości kontroli wprowadzania toru jazdy ,w zakresie od 4 do 18 rzędów, spełniając potrzeby dużych gospodarstw rolnych i firm usługowych, które cenią sobie wydajność pracy oraz komfort obsługi.

Gama SRC SmartSteer obejmuje osiem modeli zawierających maszyny od 8 do 18 rzędów, dostępnych w dwóch szerokościach ramy głównej: 6,70m i 9,90m. Każda z nich spełnia wymagania dotyczące maksymalnej szerokości transportowej (3,00 m). Rama maszyny do transportu składa się na 3 lub 5 sekcji. W ofercie znajdują się modele o rozstawie międzyrzędzia 45cm, 50cm, 60cm i 75cm, dzięki którym można dostosowywać maszynę do różnych upraw takich jak np. burak, słonecznik i kukurydza.

Każda sekcja pielnika SRC SmartSteerTM jest zamontowana na równoległoboku, co zapewniać ma doskonałe kopiowanie terenu nawet na nierównym podłożu. Dedykowane do każdej sekcji koło podporowe steruje głębokością pracy. Dwa talerze stabilizujące umieszczone na ramię głównej maszyny dodatkowo zwiększają efektywność utrzymywania toru jazdy. Sekcje robocze pielnika mogą być wyposażone w 5 uniwersalnych zębów wibracyjnych (modele o rozstawie 60 – 75 cm) lub 3 zęby VCO (modele o rozstawie 45 – 50 cm), których szerokość robocza obejmuje całą szerokość uprawianego międzyrzędzia.

Na każdej sekcji zamontowane są dwa obrotowe talerze ,dzięki czemu może ona pracować płynnie i tak blisko rzędu, jak tylko jest to możliwe. Ich szerokość można dostosować do różnych upraw, a także można je podnieść, aby uniknąć uszkodzeń, gdy rośliny osiągną zaawansowaną fazę wzrostu.

Pielnik SRC SmartSteerTM jest prowadzony z wykorzystaniem kamery optycznej, która wykrywa różnice kolorystyczne między glebą, rośliną główną a chwastami, co w połączeniu z systemem interfejsu hydraulicznego pozwala na podążanie za rzędem z niezwykłą precyzją. Istnieje również możliwość dołączenia systemu podnoszenia sekcji, który pracuje w systemie ISOBUS współpracującym z systemem GPS istniejącym w gospodarstwie. Każda sekcja robocza pielnika ma możliwość automatycznego / indywidualnego podnoszenia się na uwrociach oraz kopiowania nieregularnego zarysu uprawy , co zapewniać ma precyzyjne rezultaty i wysoką wydajność pracy.

Dla nowych maszyn dostępnych jest wiele opcji wyposażenia, w tym zagarniacze palcowe, które wyciągają korzenie chwastów na powierzchnię gleby, aby przyspieszyć proces więdnięcia czy też gwiazdy pielące, które pracują w przestrzeni między roślinami.

Modele o rozstawie 60 – 75 cm są wyposażone w platformę do zamontowania kompaktowego siewnika pneumatycznego, który ułatwia siew poplonów (koniczyna, trawa) podczas ostatniego przejazdu kończącego okres wykorzystywania maszyny na danym polu.