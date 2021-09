Nowy komfortowy kompakt od Deutz-Fahra: model 5105 [VIDEO]

Ciągniki o mocach 100-120 KM to jedne z najchętniej wybieranych w ostatnim czasie modeli. W tę grupę traktorów wpisuje się również ciągnik Deutz Fahr 5105 zastępujący bezpośrednio model 5110G, którym mieliśmy okazję niedawno pracować podczas polskiej premiery.

Do pokazów polowych firma Deutz Fahr nie bez powodu wybrała właśnie model 5105 o mocy 106 KM, który wchodzi w miejsce bardzo popularnego ciągnika z gamy tej firmy, czyli traktora 5110G. Dodatkowym smaczkiem jest również fakt, że maszyna którą testowaliśmy miał nr seryjny z końcówką 0001, czyli jako praktycznie pierwsi mogliśmy zasiąść za jej kierownicą.

Bezpośrednim powodem wprowadzenia nowej gamy ciągników serii 5, która obejmować będzie maszyny od 95 do 126 KM, były oczywiście nowe normy spalin. Obecne modele tych traktorów spełniają już najwyższe normy Stage V, dzięki zastosowaniu m.in. systemów SCR i filtra DPF.

Jednakże nowe normy to nie wszystko co zmieniło się wraz z wprowadzeniem ciągników serii 5. Dużą zmianą jest z pewnością lepsze wyposażenie traktorów. Dla przykładu wszystkie nowe modele będą standardowo wyposażone w elektrohydrauliczny rewers czy też np. elektroniczny podnośnik. Podejście to wynika z faktu, że w poprzedniej serii ciągników wyposażenie, które w obecnych modelach jest standardowe , było bardzo często wybierane w opcji. Nie będzie oczywiście problemu z ewentualnym zubożeniem tego wyposażenia standardowego i zamówienia ciągnika np. z rewersem mechanicznym, jeśli ktoś nie potrzebuje elektrohydraulicznego.